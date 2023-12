Après une nuit plutôt calme vendredi, la NBA revient de plus belle ce soir : 12 matchs au programme, des affiches qui commencent tôt, et plusieurs chocs dans le lot ! Let’s Go !

Le programme de la nuit :

22h : Clippers – Warriors

23h : Hornets – Wolves

1h : Nets – Magic

1h : Pistons – Cavaliers

2h : Heat – Pacers

2h : Bulls – Pelicans

2h : Bucks – Hawks

3h : Mavericks – Thunder

3h : Suns – Grizzlies

3h30 : Jazz – Blazers

4h : Kings – Nuggets

4h30 : Lakers – Rockets

Le match à ne pas rater : Kings – Nuggets

Beaucoup d’affiches au menu mais il faudra attendre 4h du matin pour voir LA rencontre la plus excitante de la nuit : Kings – Nuggets à Sacramento, typiquement le genre de match qui peut partir dans tous les sens. Deux grosses attaques, deux beaux collectifs, Nikola Jokic d’un côté et De’Aaron Fox de l’autre, une ambiance de dingue, bref tout ce qu’on aime. On ne sait pas encore si Jamal Murray et Aaron Gordon seront opérationnels côté Nuggets, mais ces derniers débarquent en Californie sur une grosse dynamique (4 victoires de suite). Quant aux Kings, ils auront à cœur de rebondir après le trou d’air face aux Clippers l’autre jour.

Mais aussi…

Clippers – Warriors : deux équipes californiennes, deux équipes dans le dur, deux équipes qui font leur âge, deux équipes qui déçoivent. On ne sait pas trop ce que ça va donner…

Hornets – Wolves sans LaMelo Ball et sans Anthony Edwards, on va passer notre chemin.

Face aux Nets, le Magic peut battre son record de franchise avec une 10e victoire consécutive.

Qui veut voir une 17e défaite de suite des Pistons ?

Après leur match fou de jeudi, Miami et Indiana se retrouvent une nouvelle fois.

C’est l’histoire d’un Taureau qui rencontre un Pelican, celui qui va l’emporter n’est peut-être pas celui auquel vous croyez.

Après leur défaite honteuse contre les Bulls, les Bucks pourraient bien se défouler sur les Hawks.

Luka Doncic est devenu papa et pourrait ainsi rater un deuxième match de suite contre le Thunder. Mais dans le même temps, Luka a vu Dallas perdre contre Memphis hier, donc peut-être qu’il jouera.

Suns – Grizzlies, avec Kevin Durant qui pourrait marquer plus de points que tout Memphis.

Jazz – Blazers, laissez tomber.

LeBron James vs Dillon Brooks, c’est toujours fun à voir.

Les Français de la nuit

Théo Maledon jouera peut-être quelques minutes face à Rudy Gobert.

Killian Hayes a retrouvé le cinq des Pistons, à lui d’en profiter contre Cleveland.

Récemment en G League, Moussa Diabaté foulera-t-il le terrain contre Golden State ?

Même question pour Ousmane Dieng et Olivier Sarr avec le Thunder.

Et en G League ?