CE QUE VOUS POUVEZ LIRE SUR TRASHTALK DEPUIS CE MATIN

D’AUTRES INFOS QUE VOUS DEVEZ CONNAÎTRE

Touché à la hanche face aux Pacers jeudi, le pivot du Heat Bam Adebayo ratera le rematch ce soir. (Miami Herald)

La NBA a connu un record d’affluence pour le mois de novembre, avec en moyenne 18 206 fans dans les gradins. L’effet In-Season Tournament ?

The NBA just saw its best November ever in attendance — drawing a record average 18,206 fans per game. pic.twitter.com/mCJsFxEbmB

— Front Office Sports (@FOS) December 1, 2023

Dans l’affaire de l’altercation entre Ja Morant et un adolescent datant de juillet 2022, des assignations à comparaître ont été délivrées à Morant et des membres de sa famille. Ja est accusé d’avoir agressé Joshua Holloway lors d’un pick-up game, au domicile de la star des Grizzlies. Ja Morant clame la légitime défense, lui qui assure qu’Holloway lui a envoyé un ballon en pleine figure. L’audience débutera le 11 décembre. (Source : ESPN)

Jarred Vanderbilt et Rui Hachimura vont faire leur retour pour les Lakers ce samedi contre Houston. (Source: The Athletic)

Touché à un ischio, Lauri Markkanen (Jazz) sera réévalué la semaine prochaine. (Source : The Salt Lake Tribune)

Luka Doncic est devenu papa, ce qui explique son absence face aux Grizzlies hier (mais pas la défaite de Dallas).

Luka Doncic is OUT for the Mavs tonight due to personal reasons.

He and his fiancée Anamaria just announced the birth of their daughter ❤️🙏🏽 pic.twitter.com/lc7I9gpc0M

— ClutchPoints (@ClutchPoints) December 1, 2023

SUR NOS AUTRES RÉSEA UX

LE PROGRAMME DE LA NUIT

