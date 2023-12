Menés de 22 points, les Clippers se sont arrachés pour retourner les Warriors cette nuit à Los Angeles. Excellent en seconde mi-temps, Paul George a conclu la remontada des siens avec un magnifique game winner.

Pour la feuille de stats maison de cette rencontre, c’est par ici.

Une mi-temps par équipe et au final ce sont les Clippers qui gagnent. Voilà comment on pourrait résumer ce match en une seule ligne mais pour le fun on va quand même développer un peu le scénario de ce bon thriller made in Hollywood.

On le disait plus haut, une mi-temps par équipe et les Warriors ont totalement dominé la première moitié du match. Draymond Green nous offre la première surprise de la soirée avec 12 points dès le premier quart-temps et un magnifique 4/5 de loin. Non, vous ne rêvez pas.

Golden State assure, Stephen Curry est dans un excellent jour, aussi bien au scoring qu’à la création. Le Chef s’offre un petit coup de chaud avant le break pour mettre les points sur les i avec les Angelinos. 10 points en 2 minutes plus tard, les Clippers semblent largués. (67-48)

Tabassés mais pas coulés, les Voiliers vont revenir du vestiaire avec de meilleures intentions. Enfin, L.A. joue avec un sentiment d’urgence, enfin L.A. met la bonne intensité et ça paye. Paul George commence à enchainer les paniers, Daniel Theis fait bonne impression en sortie de banc. Les tirs à 3-points tombent enfin dedans. En face, les Warriors bafouillent leur basket et laissent des portes ouvertes pour un comeback. Kawhi et sa bande ne se font pas prier pour revenir à seulement 2 points mais Klay Thompson donne un peu d’air aux siens. Seulement 7 points d’avance pour les Dubs avant le money time. Enfin, on a notre match.

Certes, les Warriors sont devant mais on sent quand même que le momentum a changé de camp et les Clippers ne lâchent pas l’accélérateur. Les Warriors tentent de sauver les meubles mais les hommes de Tyronn Lue sont sur leurs talons. Kawhi Leonard assume parfaitement son rôle de leader avec plusieurs paniers bien clutch pour garder les siens au contact alors que Paul George confirme sa seconde mi-temps de grande qualité (19 de ses 25 points après la pause, sans oublier 6 rebonds et 6 passes). Malgré cela, les Warriors semblaient pouvoir chercher la win avec 4 points d’avance à 40 secondes du terme. Mais comme face aux Kings il y a quelques jours, les Dubs vont craquer. D’abord par l’infatigable Kawhi Leonard, bien servi par Paul George sous le cercle. Et puis vient la beauté de la nuit avec ce game winner de ce même PG13 pour crucifier les Dubs à 8 secondes du terme. La dernière tentative de Draymond Green ne donnera rien. Gros comeback pour les Clippers.

PAUL GEORGE GAME WINNER ‼️

Clippers comeback from down 22 to beat the Warriors 🔥 pic.twitter.com/aUoFiMZ1UN

— NBA on ESPN (@ESPNNBA) December 2, 2023