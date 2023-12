Portés par la première mi-temps titanesque de Mikal Bridges (42 points), les Nets ont mis fin à la série du Magic. Orlando ne battra pas son record de franchise (9 victoires).

Pour la feuille de stats maison de ce match, c’est juste ici.

Le Magic avait rendez-vous avec l’histoire cette nuit. Une victoire de plus et la franchise allait pouvoir écrire une nouvelle page sur le bouquin. Malheureusement pour Paolo Banchero et sa bande, les Nets avaient un projet bien différent au Barclays Center.

Probablement fatigué par son match de la veille face aux Wizards (sans oublier les absents), Orlando a très mal débuté la rencontre. Trop brouillon offensivement, le Magic a en plus pris l’eau à l’arrière à cause d’un certain Mikal Bridges ou Michel Ponts pour les intimes.

Totalement inarrêtable, l’ailier des Nets a livré un premier quart-temps digne d’un MVP en puissance. 26 points à 8/11 au tir en 12 minutes… Rien à faire, rien à redire, beaucoup trop fort. Pour ne rien arranger aux affaires du Magic, les autres Nets n’étaient pas en reste niveau adresse. La pluie de 3-points a dynamité la défense de fer d’Orlando.

A la mi-temps, Bridges a déjà 34 points et les Nets comptent plus de 20 points d’avance au tableau d’affichage. Ça sent le jeu set et match comme diraient nos copains de la petite balle jaune mais le Magic va s’offrir une révolte au retour des vestiaires.

Plus efficace des deux côtés du terrain, Orlando fait passer un petit frisson dans les travées du Barclays Center grâce au boulot des frangins Wagner notamment. Bridges, beaucoup plus discret au retour des vestiaires, laisse Dinwiddie et Cam Thomas assurer le scoring pour laisser un matelas confortable à Brooklyn.

On sent que les batteries sont plus très loin du zéro côté Magic et les Nets en profitent pour repartir à l’attaque. Dennis Smith Jr. s’offre un bon passage en début de money time et Bridges revient pour finir le boulot avec quelques gros shoots dont il a le secret. Victoire autoritaire et maitrisée pour Brooklyn, fin de série pour Orlando.