Avant une nuit de repos essentielle ce soir et le début du In-Season Tournament demain, douze matchs avaient lieu la nuit dernière en NBA, et l’un deux a donné lieu à un scénario… original. On vous raconte tout ça !

Scores et stats de la nuit

Ce qu’il faut retenir

Menés de 22 points, les Clippers ont retourné les Warriors grâce à un ultime shoot de Paul George

Les Wolves se sont sortis du piège Hornets et continuent leur magnifique début de saison

Petit évènement, le Magic a perdu un match de basket et Mikal Bridges y est clairement pour quelque chose

Les Pistons avaient fait un bon début de match face aux Cavs, mais les Pistons restent les Pistons, 17è défaite de suite !

Bojan Bogdanovic a fait son retour cette nuit, mais pas sûr que ça réconforte vraiment les fans de Detroit

Pas de Tyrese Haliburton côté Indiana mais les Pacers en ont quand même collé 144 au Heat

Les Bulls sont à deux doigts de devenir une vraie équipe de basket… sans Zach LaVine, hum hum

Victoire des Bucks face aux Hawks, 32/11/10 pour Giannis Antetokounmpo

Scénario incroyable à Dallas, puisque les Mavs ont passé un TRENTE ZÉRO au Thunder lors du dernier quart-temps ! Luka Doncic a fêté comme il se doit la naissance de sa fille (36/15/18), Dereck Lively III a tenu Chet Holmgren, mais au final le Thunder s’en est sorti.

Le duo Booker / KD a fait le taf face aux Grizzlies

Victoire du Jazz face aux Blazers, faut bien qu’on parle un peu de Ligue 2

Superbe match des Kings face aux Nuggets, 36/13/14 pour Jokic mais career high à la passe pour De’Aaron Fox (16), Sabonis et Monk en grande forme et énorme win. Light the beam !

Victoire des Lakers face aux Rockets, Jarred Vanderbilt a rejoué au basket et c’est la meilleure nouvelle de la nuit (pour le fan club de Jarred Vanderbilt, on sait qu’il existe)

Les Français de la nuit

Moussa Diabaté n’a pas joué face aux Warriors

26 points, 12 rebonds et 3 contres pour Rudy Gobert contre les Hornets, et les Wolves qui caracolent en tête de l’Ouest

13/6/3/2/1 pour Killian Hayes contre les Cavs

Ousmane Dieng et Olivier Sarr n’ont pas joué à Dallas

Pas de Rayan Rupert face au Jazz

Le highlight de la nuit

SHAEDON SHARPE DROPS THE HAMMER 🔨

Les meilleurs scores TTFL de la nuit

#TTFL Top 30

Les classements

Le bracket du In-Season Tournament qui commence demain soir

Everyone loves a bracket…

The NBA In-Season Tournament moves on to the Knockout Rounds!

Quarterfinals: Dec. 4 & 5

Semifinals: Dec. 7

Le programme de ce soir