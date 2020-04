Allez, League Pass (parce qu’il faut bien) : retour en 2015, quand Chris Paul activait le mode Point God pour crucifier les Spurs

Chose promise, chose due. Avec la mise à disposition gratuite du League Pass sur le mois à venir, TrashTalk veut vous en faire profiter un max afin que vous surviviez à cette terrible période sans balle orange. Alors après le Top 25 des matchs à voir absolument sur le LP concernant la période 2012-2020, on a décidé de vous proposer un match par soir, du old school comme du new school, histoire d’avoir sa dose de basket tous les jours.

Pour ceux qui n’ont toujours pas capté comment fonctionne un LP, c’est par ici

Le match : Clippers – Spurs, 2 mai 2015, Game 7 du premier tour des Playoffs

La feuille de stats : c’est juste ici

Le lien du match : juste là

C’est le genre de scénario où la tension et la pression sont à un niveau maximum. Un Game 7 de Playoffs, avec deux équipes à égalité parfaite dans les dernières secondes du match de la mort. En 2015, on a eu droit à ce scénario rare, lors de la série opposant les Clippers aux Spurs, champions en titre. 109-109, ballon pour Los Angeles avec 8,8 secondes à jouer, le tout dans un Staples Center comble et debout. Avec la gonfle ? Chris Paul. Il se retrouve face à Danny Green – défenseur très solide – et doit faire avec une blessure aux ischios. Malgré cette dernière, il parvient tout de même à pénétrer, avant de lâcher un shoot hyper hard face au grand Tim Duncan, venu aider son copain Danny. La balle reste en l’air pendant une éternité, la suite vous la connaissez…

Allez, on se pose tranquillement sur le canap’, on branche le LP, et on se fait plaiz en ces temps difficiles. Après tout, c’est l’occasion ou jamais pour voir ou revoir des classic games, alors autant en profiter. Let’s go !