Les épisodes 7 et 8 de « The Last Dance » vus par Twitter : prendre sa retraite puis botter des fesses, voici la vie que Michael Jordan a choisie

Quatrième et avant-dernière fournée d’épisodes de « The Last Dance » ce lundi, avec des sujets un peu plus sombres abordés cette fois, comme le comportement « tyrannique » de Michael Jordan avec ses anciens coéquipiers ou le décès de son papa, qui a conduit à sa première retraite sportive. Une nouvelle fois, les joueurs NBA étaient devant leur téléviseur pour suivre ça avec attention.

NB : il se peut que certaines traductions ne soient pas reprises littéralement en français mot pour mot, mais qu’elles soient adaptées afin d’être plus facilement compréhensibles sans pour autant en modifier le sens.

# C’est l’heure de s’installer, encore une fois

It’s Time! — LeBron James (@KingJames) May 11, 2020

C’est l’heure.

YEAAAAAAAAAAAA — Richaun Holmes (@Rich_Holmes22) May 11, 2020

# La première retraite de MJ a marqué certains joueurs

Definitely cried this day. 9 years of age. Just Couldn’t believe it — LeBron James (@KingJames) May 11, 2020

J’ai pleuré ce jour-là. J’avais 9 ans. Je ne pouvais pas y croire.

I’ll never forget when MJ retired that first time.. — 🏁 Jamal Crawford (@JCrossover) May 11, 2020

Je n’oublierai jamais quand MJ a pris sa première retraite sportive…

# Tout comme sa reconversion au baseball

Would’ve loved to watch MJ practice and play baseball! — Donovan Mitchell (@spidadmitchell) May 11, 2020

J’aurais aimé voir MJ jouer au baseball.

MJ continued to get paid his full NBA salary while playing AA baseball…only Mike. — Kevin Love (@kevinlove) May 11, 2020

MJ continuait à empocher la totalité de son salaire NBA alors qu’il jouait au baseball. Il n’y a que lui pour faire ça.

Could Y’all imagine if the best in any sportM just stopped and went and played another professional sport in their prime?! WOW!!! — 🏁 Jamal Crawford (@JCrossover) May 11, 2020

Vous imaginez si le meilleur de n’importe quel sport arrêtait et jouait un autre sport au niveau professionnel en plein dans son prime ?

MJ hit a Home Run. That still sounds wild — Malcolm Miller (@MalcMili13) May 11, 2020

MJ a réalisé un home-run. Ça semble toujours fou aujourd’hui.

# Après sa première retraite, il est revenu, façon MJ

« I’m back » how cold you gotta be to say two words and the world stops. 🤣🤣🤣🤣🤣🤣 — 🏁 Jamal Crawford (@JCrossover) May 11, 2020

« Je suis de retour », comment pouvez-vous juste dire ça et faire que le monde s’arrête ?

Mike was a different breed!! “I’m back” — Eric Paschall (@epaschall) May 11, 2020

Mike n’était pas du même monde ! « Je suis de retour »

« Je suis de retour »

# N’importe quoi peut motiver MJ, B.J. Armstrong en sait quelque chose

Any little thing motivated MJ… That’s a different type of mentality!! — Kev (@KevKnox) May 11, 2020

N’importe quelle petite chose motivait MJ, c’est une mentalité différente.

Poked the bear @bjarmstrong 😂🤣 — nick vanexel (@vanexel31) May 11, 2020

B.J. Armstrong a réveillé la bête.

There is some players you just don’t talk to. At all. — Mario Hezonja (@mariohezonja) May 11, 2020

Il y a certains joueurs à qui il ne faut pas parler, du tout…

# Puis encore une fois, beaucoup de louanges

Man…only one MJ — Richaun Holmes (@Rich_Holmes22) May 11, 2020

Il n’y a qu’un seul Michael Jordan.

MJ was different 🙏🏿 — _cd13 (@cheick_diallo13) May 11, 2020

MJ était différent.

Mike smoking a cigar swinging a bat to slow jams.. 😂terminator follows — Alex Caruso (@ACFresh21) May 11, 2020

Mike qui fume un cigare et qui agite une batte pour mimer des coups… Terminator suit.

In today’s NBA these are low scoring games. 90 point games. And Jordan is scoring 30… — Malcolm Miller (@MalcMili13) May 11, 2020

Dans la NBA actuelle, ce sont des matchs à petits scores. Des matchs à 90 points, et Jordan en score 30…

iPad MJ is the goat!! 😂 — Quincy Pondexter (@QuincyPondexter) May 11, 2020

Le MJ qui regarde l’iPad est le meilleur.

Bro took a year and a half off and came back ready ready to win championships — Richaun Holmes (@Rich_Holmes22) May 11, 2020

Le mec a pris un an et demi loin du basket et est revenu prêt à gagner des titres.

How can you say this guy isnt the goat? I dont get it. — Evan Fournier (@EvanFourmizz) May 11, 2020

Comment pouvez-vous dire que ce gars n’est pas le meilleur ? Je ne comprends pas.

Quelques passages pour montrer ses erreurs mais une fois de plus le positif prend le dessus concernant Michael Jordan dans ces épisodes 7 et 8. MJ continue d’inspirer les joueurs actuels et encore plus à travers ce documentaire. On se retrouve la semaine prochaine pour les deux ultimes épisodes.