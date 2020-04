La grosse initiative des comptes NBA FR : 14h de live et 6200 euros récoltés pour la Croix-Rouge, le confinement a du bon

C’était l’un des gros événements du week-end sur les rézosocio. Quatorze heures de live organisées et gérées via Twitch par Le Cercle et une partie des comptes NBA FR, du basket, des invités pour papoter et surtout un objectif caritatif, à savoir réunir un max de dons pour la Croix-Rouge française. L’idée était belle, et au bout du compte la jauge dollars a même explosé : perfect !

Il fallait y penser, il fallait surtout le faire et ils l’ont fait. Début des hostilités 12h, fin du bal à 2h du matin environ, et c’est au final plus de 6000 euros qui auront été réunis afin de venir en aide à la Croix-Rouge. Quelques médias de passage et qui mettent la main à la poche comme First Team ou la FFL, un Nico Batum qui a fait péter un gros feu d’artifice en fin de session, et c’est toute une bande de courageux qui a pu se féliciter ce matin d’avoir fait avancer les choses en période de confinement, dans la bonne humeur. Quelques matchs commentés en différé mais dans les conditions du direct, du quiz pour détendre l’atmosphère et la petite collection de débats enflammés qui vont bien, tout était réuni par la plateforme @LeCercleNBA pour nous faire passer un agréable samedi tout en œuvrant de manière caritative. Il est toujours satisfaisant de voir que les initiatives portées avec bonne intention par une communauté basket grandissante peuvent mener à de grandes et belles choses, ce marathon en est une preuve. Parler de balle orange c’est une chose, mais le faire dans une perspective bienveillante c’est tout ce que l’on peut rêver de mieux !

DES FRISSONS ÉNORMES : @nicolas88batum vient de verser 2500€ à la cagnotte destinée à la @CroixRouge ! On était parti pour 500 euros. ON EST A 5300 EUROS. MAIS QUELLE JOURNEE. #14HDUCERCLE#MERCI ➡️https://t.co/XGrFgoiNuI

➡️https://t.co/CwkFDcPYP3 — Le Cercle (@LeCercleNBA) April 18, 2020

02h20 : FIN DU LIVE ! De la part de tous les participants et organisateurs, je ne saurais quoi vous dire à part : MERCI ❤️ Nous terminons avec une cagnotte de 6200€ au bénéfice de la @CroixRouge. Une somme inattendue, inespérée et incroyable. Quelle journée, quel kiff. — Le Cercle (@LeCercleNBA) April 19, 2020

Une idée voilà qu’elle était belle, et le Z Event version NBA suscitera peut-être des vocations tant le potentiel de ce genre d’action semble infini. Tenir en direct pendant quatorze heures il fallait le faire, personne ne s’est endormi selon nos sources, et aujourd’hui une association d’utilité publique peut se féliciter d’avoir pu compter sur le soutien moral et matériel de cette merveilleuse communauté NBA FR. Comme d’hab, le mot de la fin : restez chez vous… en pensant quand même aux autres !