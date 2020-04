Le grand jeu des Hexperts, replay de l’épisode 1 : une première réussie, y’a moyen que ça devienne très vite un classique

Une partie de la communauté TrashTalk s’était donné rendez-vous hier sur Instagram pour la grande première du nouveau jeu préféré de ton jeu préféré : le grand jeu des Hexperts. Le pitch ? Un live sur Instagram, Bastien Lepers aux commandes, une boîte de jeu TrashTalk, un écran splité avec des candidats choisis au hasard et let’s go pour une heure de questions/réponses sur fond de NBA et de bonne humeur.

Vous avez toujours rêvé d’afficher vos merveilleuses connaissances sur la plus belle ligue sportive au monde ? Devant des milliers de témoins en direct ? Le nouveau délire made in TrashTalk est fait pour vous, et le concept est tout simple. Un candidat sélectionné au hasard, une question, puis une autre, encore une autre et ainsi de suite tant que vos skills le permettent. Mode mort subite activé, à la première boulette ça dégage et un autre prend votre place et ce durant soixante minutes puisque Instagram ne permet pas encore les lives de 24h. Pour cette première ? Un mec maquillé en chat, la Guadeloupe, l’Alsace ou Annecy représentés comme il se doit mais surtout un premier beau gosse du nom de Yanis, détenteur du record de réponses consécutives avec sept tomars de suite dans le trafic.

Bonne humeur, chat on fire et émulation positive, les ingrédients sont sucrés et la recette fonctionne. Ce qu’il vous reste à faire désormais ? Mater ça, vous imprégner de l’ambiance et nous rejoindre pour l’épisode 2 en espérant devenir le maître des mieux.