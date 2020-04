La NBA en toute franchise : le pilote d’un podcast où culture et traditions se mêlent à la balle orange

Dans le cadre de sa NewsLetter des confiné.e.s que vous pouvez retrouver ici, les copains de SoPress (Society, SoFoot et bien d’autres) nous sortent quotidiennement un petit quelque chose d’inédit au milieu des infos du jour. Vendredi c’est un pilote de podcast enregistré il y a un bail avec la participation de TrashTalk – mais resté dans les cartons depuis pour diverses raisons – qui a refait surface : « La NBA en toute franchise« .

L’idée de base est simple : présenter une franchise NBA à travers plusieurs grands axes qui mêlent sa culture sportive bien sûr mais aussi ses origines, les grands hommes et femmes qui l’ont bâtie, les traditions qui la définissent ou encore ses plus grands moments. Pour ce pilote, ce sont les Knicks que nous avons choisi de présenter. C’est l’une des franchises – si ce n’est LA – des plus connues de la ligue américaine. Beaucoup auront déjà entendu parler de Pat Ewing ou du Madison Square Garden mais savez-vous quelles sont les origines de cette franchise mythique ? Connaissez-vous ses grandes traditions ou les personnes qui sont derrière ses plus grands moments ? Qui serait pour vous le Saint Patron des Knicks ? En une sorte de ping-pong, entrecoupé d’extraits sonores instructifs et parfois incisifs, voici 30 minutes de discussion autour de la culture des Knickerbockers.

C’est produit par AllSound, l’atelier sonore du groupe SoPress. Vous allez retrouver dedans deux voix que vous connaissez probablement (si vous suivez nos Free Flow sur Youtube par exemple…) en espérant que ce podcast vous fera passer un bon moment sur fond de balle orange !