The Last Dance – épisode 1 & 2 : c’est l’heure du débrief… vidéo !

Après la sortie des deux premiers épisodes de « The Last Dance », vous avez eu droit à un débrief papier par épisode, ici et là. Mais pour ceux qui préfèrent regarder plutôt que lire, on a aussi pensé à vous. C’est l’heure du débrief… vidéo.

Si vous aussi vous aimez débattre entre passionnés, c’est ICI qu’il faut vous abonner !

Ce lundi 20 avril, la série événement « The Last Dance » sur les Bulls de 1997-98 a été lancée, avec deux premiers épisodes diffusés sur ESPN puis Netflix. Ils étaient évidemment très attendus par toute la communauté basket, alors nombreux sont celles et ceux qui ont regardé les deux épisodes, avec beauuuuucoup de choses à débriefer ! Cela tombe bien, avec Bibi, Alex et Simon, il fallait qu’on en parle. De Jerry Krause à Scottie Pippen en passant par la visite des Bulls à Paris, il est l’heure de faire le point sur les débuts de The Last Dance !

Allez, vous connaissez la chanson et ça bouge pas : on s’installe avec binouzes et cacahuètes, pour plus de 30 minutes de discussion sur « The Last Dance ». Et évidemment, rendez-vous lundi prochain – le meilleur jour de la semaine – pour la sortie des deux prochains épisodes.