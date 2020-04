Netflix Party : comment regarder The Last Dance entre potes et avec un chat privé, par ici le didacticiel !

Avec le lancement de la série The Last Dance qui a lieu en ce moment sur Netflix, nombreux sont ceux qui nous demandent tout type de bons plans. Et bah cela tombe bien, nous avons une solution sympathique à proposer aux abonnés Netflix : voici comment se regrouper, entre copains, pour mater le docu sur les Bulls de 1997-98 !

Pour suivre ce didacticiel, il vous faudra :

– un ordinateur

– un compte Netflix

– Google Chrome

– des amis avec un compte Netflix

Alors, spoiler alert. Non, nous n’allons pas vous donner une méthode miracle pour essayer de regarder Netflix sans être abonné. Ce serait bien trop cool, et surtout complètement illégal, donc ce n’est pas par ici que vous trouverez un moyen de regarder The Last Dance gratos. Ici, nous allons vous parler d’un moyen très simple pendant le confinement pour avoir la sensation d’être entre proches devant une série événement. Ce moyen, c’est Netflix Party.

En se baladant sur leur site, on a très vite compris qu’on allait pouvoir se faire de vraies séances de cinéma entre proches, autour de Michael Jordan et ses potos. Il y a quelques étapes à respecter pour vous mettre extrêmement bien :

Pour pouvoir profiter pleinement de Netflix Party, il vous faut impérativement Google Chrome. Pourquoi ? Parce que l’extension proposée et qui vous permettra de kiffer entre amis, elle est développée sur le navigateur de Google. Donc pas de mode teuf organisable via votre Nokia 3310, sortez votre plus bel ordinateur et installez Google Chrome pour commencer.

Comme dit ci-dessus, Netflix Party est une extension proposée sur Google Chrome. Il va donc falloir l’installer. Cliquez sur ce lien pour accéder à l’extension et installez-la, cela ne devrait prendre que quelques secondes. Comment savoir si vous avez réussi à bien l’installer ? Facile, on vous fait un screen ci-dessous, mais normalement vous devriez avoir un logo NP qui devrait apparaître tout en haut à droite de votre barre d’adresse. Cela signifie que Netflix Party a bien été installé sur Chrome.

Créer votre propre Netflix Party

Pour créer votre propre Netflix Party, vous devez vous rendre sur votre compte Netflix, allez-y. Une fois connecté, allez sur The Last Dance dans l’immense menu d’accueil, et lancez l’épisode 1. Une fois que cet épisode est lancé, faites pause ! Nous allons créer la teuf dont vous avez envie. Vous voyez le NP dont nous avions parlé et qui était tout gris ? Et bien maintenant… il est rouge. Cela veut dire que vous pouvez cliquer dessus. Lorsque vous cliquez sur NP, on vous propose d’être le seul contrôleur de la vidéo. C’est-à-dire, si vous voulez être le seul à avoir la télécommande en main, ou si vous autorisez les autres membres de votre fête à faire pause quand ils veulent, c’est vous qui décidez. Une fois cette décision prise (et donc la case cochée ou non-cochée), vous pouvez cliquer sur START THE PARTY.

Inviter mes amis dans ma Netflix Party

Magique ! Vous avez vu ? Un chat s’est intégré dans votre lecteur vidéo, vous avez réussi à créer votre propre Netflix Party. Maintenant, on va pas faire tout ce chemin pour se retrouver solo devant Jordan qui tyrannise ses coéquipiers quand même, si ? Et bien justement. Premièrement : toute personne souhaitant participer à votre Netflix Party doit avoir téléchargé Google Chrome, téléchargé l’extension Netflix Party et avoir un compte Netflix. Deuxièmement : en cliquant à nouveau sur le NP de votre barre d’adresse, Google Chrome va vous proposer de partager une URL. Cette URL est très importante, car c’est celle de votre Netflix Party ! Faites attention à ne la partager qu’aux personnes que vous voulez inviter. Si quelqu’un tombe dessus et qu’il a un compte Netflix, il pourra accéder à votre fête. S’il n’a pas de compte Netflix, il sera stoppé net dans sa démarche. Soyez donc prudents, diffusez l’adresse de votre Netflix Party uniquement aux personnes que vous souhaitez inviter. C’est un peu comme dans la vraie vie, ne faites pas une teuf chez vous en filant le digicode à la terre entière.

Un peu de patience !

Lorsque les personnes que vous souhaitez inviter ont accès à l’adresse de votre Netflix Party, ils doivent impérativement avoir un compte Netflix comme dit ci-dessus pour participer à la Netflix Party. Ils doivent également avoir installé l’extension mentionnée plus haut, donc prenez votre temps pour vous assurer que ces étapes ont été validées. Sinon, pas d’accès. Vous pourrez leur filer le lien, rien ne fonctionnera tant qu’ils n’auront pas Google Chrome, leur compte Netflix et l’extension installée. Une fois que ces étapes sont gérées, dites-leur de cliquer sur l’adresse et de patienter un instant. Normalement, au bout de quelques secondes, vos amis vont rejoindre le chat ! C’est l’heure de prendre son pied.

Customisation autorisée <3

Un peu con de ne pas faire une teuf sans se reconnaître les uns des autres… Du coup, proposez à vos invités de modifier leur nom et leur avatar en cliquant sur leur icône tout en haut à droite du chat. Une fois les modifications effectuées, vous pouvez vous installer et commencer votre Netflix Party. Dans le cas où le créateur de la fête est le seul à pouvoir contrôler la vidéo, c’est cette personne qui lancera la série. Dans le cas où le créateur de la fête a décidé que la vidéo pouvait être contrôlée par tous ses invités, c’est open bar !

_______

Mais alors TrashTalk, pourquoi vous ne faites pas de Netflix Party ?

Et bien, ma chère Sophie, malheureusement toutes les belles choses ont leurs limites. Et c’est notamment au niveau de la modération qu’il manque plusieurs options. Vous pouvez toujours upgrade en obtenant de nouvelles fonctionnalités, mais hélas nous ne pouvons pas contrôler ce qui se passe sur un chat avec plusieurs milliers de personnes. Netflix Party ne donne pas la possibilité de modérer le chat, et donc d’anticiper les relous / spoilers / diffuseurs d’URL en tout genre. Et ce risque, nous ne le prendrons pas même si nous sommes persuadés qu’il existe des licornes et des gens merveilleux sur cette planète.

Voilà pour ce beau et long didacticiel, qui on l’espère sera utile pour certains ! Netflix Party est disponible dès aujourd’hui et pour tous, on vous invite à en profiter pour regarder et re-regarder The Last Dance tous ensemble, et nous on débriefera de tout ça prochainement sur les réseaux ! <3