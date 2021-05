Le pari spécial NBA Sunday : 315€ à gagner avec un Joel Embiid qui étripe les Wizards d’entrée

Amis parieurs, amies parieuses, l’heure est venue de se mouiller. En ce dimanche 23 mai, qui est le premier des Playoffs, c’est un programme très alléchant que nous offre la NBA avec quatre matchs dont une première belle affiche dès 19h (fuseau horaire de Châteauroux) et une autre à 21h30. Voilà qui nous donne encore une fois de nombreuses opportunités pour se faire plaisir avec un petit pari, à condition évidemment d’avoir le nez fin.

19h00 : Sixers (1,28) – Wizards (3,85)

21h30 : Suns (1,69) – Lakers (2,25)

01h00 : Knicks (1,84) – Hawks (2,00)

03h30 : Jazz (1,22) – Grizzlies (4,55)

Le pari qu’on sent bien

Joel Embiid à minimum 25 points ET 10 rebonds ET 3 passes décisives (2,10) : pour ce premier match de la série Sixers – Wizards, Joel Embiid aura certainement à cœur de tout de suite poser les bases du calvaire qu’il compte faire vivre aux intérieurs de Washington. Ce n’est pas faire offense à des garçons comme Robin Lopez, Daniel Gafford ou Alex Len que de dire qu’ils vont avoir bien du mal à empêcher le géant camerounais de planter 25 unités tout en cueillant 10 rebonds. Pour ce qui est des passes décisives, l’ami Joel tourne à 2,8 par soir depuis le début de saison. Il nous en faut 3 ce soir pour passer cette cote à 2,10. On misera sur les prises à deux des Wizards et sur la réussite des coéquipiers d’Embiid dans le périmètre.

Le pari combiné à tenter

Trae Young marque au moins 20 points contre les Knicks et Devin Booker marque minimum 25 points contre les Lakers (1,90) : Trae Young qui marque 20 points, même face à la très bonne défense des Knicks, cela n’aurait rien d’incroyablement surprenant. La cote est à 1,25. Pour ce qui est des 25 points de Devin Booker, il s’agit ici de miser sur l’envie et le talent du jeune arrière des Suns qui va découvrir les Playoffs et voudra montrer qu’il peut jouer dans la cour des grands. La cote est à 1,52.

Une petite folie pour finir ?

Les Grizzlies gagnent chez le Jazz (4,70) : c’est une folie tant le Jazz est favori de ce premier match à domicile. Mais les Grizzlies sont en rythme, sont très déterminés et auront l’occasion de profiter d’un Jazz peut-être un poil rouillé avec un Donovan Mitchell certainement pas à 100%.

C’est tout pour aujourd’hui. En espérant que ces conseils porteront leurs fruits. Rendez-vous dès demain chez le banquier pour l’ouverture du PEL.