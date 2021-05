Jazz – Grizzlies, les pronostics de la rédaction : personne n’a retenu la leçon du play-in, Memphis va devoir se répéter

Dernière série de ce premier tour des Playoffs 2021 à analyser et à prédire, et c’est loin d’être la moins intéressante. Deux franchises à qui l’on promettait au mieux le ventre mou, au pire l’enfer, et au final une série 4 contre 5 incroyable qui nous attend. Allez zou, envoyer les pronos, et rendez-vous dans deux semaines pour les moqueries ?

Giovanni

Envie de croire en ces Grizzlies, et peur d’avoir un peu… peur pour le Jazz. Premiers de la régulière ok mais en vacances ou pas loin depuis trois semaines, le Jazz se heurtera d’entrée à une équipe en pleine feel good story, et la fatigue d’un côté et la zenitude de l’autre pourront agir de manière très différente. Ca rompiche pas mal pour moi devant le duel Rudy Jonas, on n’est pas à l’Euro et on sait de toute façon que la France tape la Lituanie, et j’attends davantage de voir les passes d’armes entre un Ja Morant plein de confiance et un Donovan Mitchell qui a déjà prouvé de belles choses en Playoffs, et entre deux collectifs sublimés par leur manière de faire tourner le ballon avec sérieux. J’en donne deux à Memphis sans pour autant imaginer le Jazz frissonner, genre le 3 et le 5 typiquement, et derrière il faudra pour Utah passer la seconde, alors que dans tous les cas la saison des Grizzlies est déjà réussie. Tout le monde il est content ? Ouais, pas loin. Jazz 4 – Grizzlies 2

Nico

Les Grizzlies ont réussi à arracher leur qualification en Playoffs lors du play-in tournament, ce qui représente un vrai pas en avant pour eux. Maintenant, ils débarquent dans un autre monde, celui des Mormons, la meilleure équipe de la saison régulière. Si Memphis évolue sans complexe et est porté par une belle profondeur d’effectif derrière les Ja Morant, Jonas Valanciunas et Dillon Brooks, la machine collective du Jazz semble trop forte pour les jeunes Oursons. Certes, Donovan Mitchell revient d’une longue absence, certes Mike Conley manque sans doute aussi de rythme mais si le Jazz a terminé premier en régulière, ce n’est pas un hasard. Je donne un match aux Grizzlies parce que j’ai beaucoup de respect pour ce qu’ils font. Pas plus. 4-1 Utah. Jazz 4 – Grizzlies 1

Ben

Ce n’était pas vraiment l’affiche que j’attendais mais le résultat risque en tout cas d’être le même. Les Grizzlies ont mérité leur place en Playoffs grâce à deux victoires dans des elimination games, mais la marche sera trop haute cette fois-ci. Les leaders de la NBA arrivent reposés et au complet et même si Memphis pourra surprendre le collectif mormon sur une manche je ne les vois pas poser de problème au Jazz. Ja Morant va découvrir les Playoffs, Utah va passer au deuxième tour sans trop perdre de plumes, tout le monde est content. Jazz 4 – Grizzlies 1

Alex T

J’avais misé sur le fait que les Grizzlies choperaient la huitième place, alors on va voir si le pronostic me sourit de nouveau. Pour ce premier tour contre le Jazz, je vois un duel plus serré que prévu car Utah récupère à peine Mike Conley et Donovan Mitchell et le manque de rythme pourrait se faire sentir. En face, tu as une équipe de Memphis qui n’a rien à perdre et qui pourra jouer le coup à fond sans vraie pression. Le duel à suivre est sans le moindre doute le face-à-face Morant-Conley, passation de flambeau à la mène oblige. Je crois que le Jazz n’a pas trop à s’en faire mais je ne serais pas surpris de voir les Oursons mordre rapidement pour vite revenir dans le rang par la suite. Deux beaux collectifs à suivre, un petit duel 100% EuroBasket dans la peinture et probablement quelques highlights tous les matins entre les bâches de Gobzilla et les fracassages de cercle de Ja Morant. On va se mettre bien ! Jazz 4 – Grizzlies 2

Alex D

Ça sent le Grizzly rôti à plein nez, car l’équipe la plus forte de la Ligue ne compte pas laisser une miette de la série comme elle ne compte pas en laisser beaucoup à qui que ce soit dans sa quête de titre. Rudy est surmotivé, et ce n’est pas une star naissante nommée Ja Morant qui va pouvoir l’empêcher de tourner à 20-20 pendant quatre matchs. Memphis sera en plus fatigué par son play-in, dont le game 3 a été gagné en prolongation. Pour Jonas Valanciunas et consorts, leurs playoffs sont déjà faites et ils ne se font que peu d’espoirs pour glaner autre chose qu’une petite victoire sur le fil. Mike Conley et Donovan Mitchell reviennent et les Grizzlies sont parfaits pour se faire les dents et se remettre en jambes lentement mais sûrement. La série devrait malgré tout être intéressante en termes d’intensité, mais on peut se donner corps et âme et perdre 4-0, certains fans de franchises le savent mieux que d’autres. Jazz 4 – Grizzlies 0

Clément

Galvanisés par leur match héroïque contre les Warriors, les Grizzlies vont vendre chèrement leur peau même si le Jazz est ultra favori. L’autoproclamé Top 10 meneur Ja Morant va peut-être savoir aller chercher un match à l’arrachée, pour le fun, mais face à la muraille du Jazz, et avec un Jaren Jackson Jr. encore très juste pour peser autant que ce qu’il devrait, je ne miserai clairement pas ma baraque sur les Oursons. Surtout qu’en face, le Jazz va vouloir assumer sa première place à l’Ouest et le tandem estampillé COVID Rudy Gobert et Donovan Mitchell vont également vouloir (et surtout devoir) montrer que leur brouille est derrière eux et qu’ils se battent pour un objectif commun : le titre. Parce que bon, sortir premiers de cette Conférence de fous furieux, bah fallait l’annoncer sans trembler du menton en début de saison. Et quand Memphis croira se reposer une fois les titulaires au repos, ce sera Jordan Clarkson qui viendra foutre le feu. La séquence émotion sera de courte durée pour Mike Conley, parce qu’il pourrait bien se montrer sans pitié pour son ex. Jazz 4 – Grizzlies 1

Gustave

Bravo aux Grizzlies, je ne les attendais pas là et respect à eux, c’est déjà une belle performance à mon avis. Mais le Jazz va juste se rassurer sur ce premier tour, risque de choke plus tard dans les Playoffs mais va montrer beaucoup de sérénité sur cette série. Donovan Mitchell va nous régaler, Ja aussi mais il va sûrement brasser dans le vent. Ça sent sur quatre matchs deux blowouts. Ce sera en tout cas agréable de voir Memphis se battre avec tout ce qu’ils ont puisqu’ils sont les vrais outsiders. Toujours sympa aussi de voir un joueur se battre contre son ancienne équipe. La seule prière que j’envoie aux dieux du basket c’est de ne pas voir à tous les matchs des highlights de djadja qui écrase notre Rudy national. Jazz 4 – Grizzlies 0