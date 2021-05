Playoffs NBA 2021 : Jazz – Grizzlies, la preview ! Apéro TrashTalk

8 previews en… 2 jours. C’est notre dernière folie alors accrochez-vous et dégagez un peu de temps dans vos agendas ce week-end parce qu’on a plein de choses à dire dans l’Apéro TrashTalk avant le début de ces Playoffs NBA 2021. Deux jours à teaser ce que seront vos deux ou trois prochaines semaines, et on enchaîne avec une série inattendue entre la meilleure équipe de la Ligue et les Grizzlies.

A peine sortis de la fournaise du Chase Center, Memphis doit déjà remettre ça ce soir. Et face au meilleur bilan de toute la NBA qui plus est. Les Grizzlies ne partiront pas favori mais il faudra quand même se méfier des tombeurs de Golden State et San Antonio lors du play-in. Car malgré la fatigue, la confiance est gonflée à bloc et les Oursons n’ont plus peur de personne après avoir triomphé lors de deux elimination games consécutifs. Evidemment, l’adversaire ne sera pas du même calibre. On parle des leaders de la NBA, de Rudy Gobert et d’un Donovan Mitchell annoncé sur le retour. Le Jazz a dominé dans tous les secteurs du jeu et même si on les oublie parfois un peu au moment de remplir nos brackets, les Mormons ont un vrai coup à jouer dans ces Playoffs. Personne n’a fait aussi bien qu’eux en saison régulière et ce malgré toutes les blessures. Ils ont certainement le DPOY, le 6MOY et le COY dans leur camp, même si les votants voudront un peu de diversité dans la répartition des trophées. Tout ça à de quoi intimider les Grizzlies. Mais quoi qu’il se passe, Ja Morant pourra au moins dire qu’il a connu les Playoffs et qu’il y a mené son équipe à seulement 21 ans.

