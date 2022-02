Les Pistons retrouvent le jersey teal : la franchise de Detroit prête à replonger à l’époque de Grant Hill

C’était une forme marronnier à Detroit. Depuis plusieurs années, la possibilité d’un retour à la couleur Teal (NDLR : bleu sarcelle en VF) pour les Pistons semblait de plus en plus probable, surtout que la teinte était revenue cette saison dans le branding de la franchise de Motor City. Les leaks sortis hier sur les futurs jerseys des différentes équipes pour 2022-23 confirment cette tendance, la Teal Era reprend ses droits dans le Michigan, plus de vingt piges après sa fin en 2001.

Il aura suffi d’un tweet pour que les fans des Pistons s’enflamment. Si bien entendu les plus âgés gardent en tête les Bad Boys comme image principale de la franchise, l’époque où Grant Hill sévissait dans la seconde partie des nineties résonne fort chez ceux qui ont connu l’ascension de l’ancien de Duke. Après deux saisons passées sous les couleurs traditionnelles de l’équipe, le jeune homme est désormais le nouveau visage de la franchise et celle-ci veut marquer le coup, mais aussi suivre le mouvement marketing de l’époque. Le logo change pour passer d’un simple ballon de basket rouge entouré de bleu et devient un cheval en feu avec des pots d’échappements. Le ballon est toujours présent, mais moins visible, et son contour évolue aussi puisqu’il suit le nouveau code couleur mis en place. Le bleu royal classique tend vers le turquoise, et le jersey suit cette mouvance.

Un virage pas forcément apprécié à l’époque, surtout chez les puristes. La preuve de cette forme de rejet, c’est que la Teal Era ne va durer que cinq saisons, encore moins que la carrière de Grant Hill chez les Pistons. Si la franchise souhaite se détacher de l’image des Bad Boys – avec le soutien voire l’insistance de la part de la NBA – tout le monde n’est pas de cet avis. Même chez les joueurs – Grant Hill et Joe Dumars ne sont pas fans et ne s’en cachent pas – ce changement ne fait pas l’unanimité. Et comme en plus les résultats ne suivent pas sur les parquets, si peu de temps après le back-to-back des glorieux ainés, la pilule business a du mal à passer. Pour autant, des années plus tard, une certaine nostalgie a pris le dessus et certains militent pour revoir le bleu sarcelle. Pas forcément comme teinte principale, mais au moins sur des éditions spéciales des maillots. C’est d’ailleurs dans ce cadre que Nike ressort un tel jersey, dans une collection « Classic Edition ».

A look at many leaks for the NBA next year. Which one catches your eye? pic.twitter.com/5bWP8XXqOJ — Casey Vitelli (@caseyvitelli) February 22, 2022

Cette saison, les Celtics, les Warriors et les Knicks ont été les premières franchises à ouvrir cette série, les Pistons vont donc prendre le relais. Cela signifie que le jersey sera la réplique exacte de celui porté par les joueurs de Detroit entre 1996 et 2001. Habituellement, un tel retour est conditionné par un anniversaire au sein de la franchise concernée. Pour les Pistons, 2022 ne correspond à aucune date précise en lien avec la Teal Era. Par contre, il s’agit des 65 ans du déménagement de l’équipe de Fort Wayne à Detroit. L’occasion faisant le larron, peu importe si la relation entre cette célébration et le maillot mis en avant n’a rien d’évident.

On a donc désormais hâte de voir Cade Cunningham revêtir le jersey teal, et pas seulement sur les montages de Twitter ou Instagram. Comme il ne va s’agir que d’un coup d’une saison et que de l’eau a coulé sous les ponts, ce retour à la couleur bleu sarcelle ne devrait pas causer autant d’oppositions. Reste à savoir s’il sera accompagné d’une montée en puissance de la nouvelle génération des Pistons.