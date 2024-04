Dans le choc de la nuit entre les deux premières équipes de l’Ouest, les Denver Nuggets sont finalement venus à bout des Timberwolves au début du dernier quart-temps grâce à un immense Nikola Jokic. Les champions en titre sont désormais seuls en tête de leur conférence.

La rencontre était plus qu’attendue, et le moins que l’on puisse dire c’est qu’elle a tenu toutes ses promesses. Dans une Ball Arena aussi chaude qu’un mois d’août à Montpellier, les deux équipes nous ont donné un bel avant-goût des Playoffs. Pour s’y préparer au mieux, Jamal Murray a les idées claires :

“On veut avoir l’avantage du terrain. C’est aussi simple que ça”.

Dans les trois premiers quart-temps, aucune équipe ne parvient à prendre l’avantage sur l’autre. Le jour de la sortie de la bande annonce de Joker 2, Nikola Jokic nous a présenté sa vision de Joker 3, comme le nombre de MVP qu’il pourrait bientôt avoir dans la besace. Littéralement inarrêtable face au panier, il a scoré à foison avec une efficacité remarquable.

Mais dans le camp d’en face, Anthony Edwards n’a pas été en reste. Au lendemain de son record en carrière à 51 points, l’arrière était au four et au moulin pour dynamiser l’attaque des Wolves. Minnesota a profité des nombreuses pertes de balles de Denver pour punir en transition, et est resté devant malgré le festin du serbe.

L’écart ne dépasse néanmoins jamais deux ou trois possessions en première mi-temps, et les deux poids lourds de la Conférence Ouest se rendent coup pour coup.

Anthony Edwards works his pivot and finishes over the defense!

MIN-DEN on ESPN pic.twitter.com/zOpdg29m0N

— NBA (@NBA) April 11, 2024

Alors que Denver ne parvient toujours pas à prendre soin du ballon, McDaniels vole un ballon pour lancer Edwards au dunk. Le premier vrai run survient dans ce deuxième quart, 10-0 Minnesota. Rudy Gobert se permet même un contre autoritaire sur le MVP serbe pour protéger l’avance.

Mais malgré les temps faibles, ces Nuggets ne sont jamais trop cuits et retrouvent vite leur côté croustillant. Grâce notamment à l’énergie contagieuse d’un Peyton Watson qui multiplie les contres (6 au total), les champions en titre sont dans le coup à la pause.

Edwards continue de préchauffer en sortie de vestiaires, tandis que les rebonds offensifs de Gobert et les trois-points dans le corner de Mike Conley aident bien l’attaque des loups. Mais en défense, la tâche devient plus compliquée quand Jokic envoie 10 points de suite sur des shoots impensables.

Le Serbe joue agressif à souhait sur Gobert, et le mélange action après action. Il rentre chez lui après le match avec un nouveau doudou Made in France, comme s’il n’en avait pas déjà quelques exemplaires. Un cauchemar ambulant.

28 PTS (12 in Q3) for Joker 🔥 pic.twitter.com/7iLWzSnKBq

— Denver Nuggets (@nuggets) April 11, 2024

L’animation offensive de Minnesota devient vite aussi douteuse que le pantalon de Karl Anthony-Towns sur le bord du terrain. Et en défense, le pick-and-roll Jokic-Murray se charge de les achever. Denver s’adjuge la plus grosse avance du match (8 points) au début du quatrième quart grâce à son trio magique, un coup d’accélérateur fatal digne d’un champion en titre.

Deux énormes dunks de Christian Braun viennent poser un point d’exclamation sur l’avance des hommes de Michael Malone. Le Colorado tout entier en tremble encore, les Denver Nuggets disent merci à la Braunance.

Christian Braun is getting BOUNCY on ESPN!

Back-to-back emphatic jams by Braun 😤💥 pic.twitter.com/vnBvSPaVlf

— NBA (@NBA) April 11, 2024

Les Wolves ne reviendront pas, les champions ont été intraitables quand il le fallait. La ligne statistique finale du Joker est folle : 41 points, 11 rebonds, 7 passes et 3 interceptions à…80% au tir ! 16/20 dont 2/2 du parking, faudrait arrêter d’être aussi fort.

À quelques jours des Playoffs, les Pépites trônent seules tout en haut de l’Ouest. Sauf faux pas chez les Spurs et chez les Grizzlies, l’avantage du terrain sera donc de leur côté jusqu’à de potentielles finales. Il faudra toutefois attendre le play-in avant de connaître leur adversaire au premier tour. Mais attention, une seule défaite et les Nuggets repassent deuxièmes !

Sur le plan comptable, Minny s’accroche à la deuxième place grâce aux règles des tie-breakers. La série avec OKC est à égalité, les victoires dans la division aussi, et ce sont donc les victoires dans la conférence qui départagent les deux formations. Les Loups ont ainsi un poil de fourrure d’avance sur le Thunder (37-15 contre 35-16), mais rien n’est encore joué.

Si les sources d’inquiétudes des Wolves concernent surtout l’attaque, le retour prochain de Karl Anthony Towns pourrait régler pas mal de problèmes en Playoffs. En attendant ? On dirait bien que des problèmes, les Nuggets… n’en ont pas tant que ça.