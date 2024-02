Les concours du All-Star Weekend ont livré leurs verdicts. La Team Pacers, Damian Lillard, Stephen Curry et Mac McClung se sont imposés dans une soirée absolument moyenne. Peu de très hauts, peu de très bas : par ici le résumé de la nuit.

Le Skills Challenge :

Soyons clairs : la formule doit changer. Entre des règles peu évidentes, une organisation changeante et des joueurs en manque de motivation (coucou Anthony Edwards et Paolo Banchero), il n’y a eu que peu de choses à sauver de ce concours à part quelques rires nerveux. Tyrese Haliburton et ses potes des Pacers ont voulu briller devant leur public et repartent avec une victoire méritée. Victor Wembanyama a lui livré une performance sérieuse, mais n’a vraiment pas été aidé par ses coéquipiers.

TYRESE HALIBURTON POUR LA WIN !

Les @Pacers gagnent le Skills Challenge ! #NBAAllStar pic.twitter.com/vhkuSBvkA1

— NBA France (@NBAFRANCE) February 18, 2024

Le récap complet

Le concours à 3-points :

Comme souvent ces dernières années, ce concours a probablement été le meilleur moment de la soirée. Tous les participants ont dépassé les 20 points et ont donc offert un spectacle extrêmement serré. Damian Lillard, Karl-Anthony Towns, Trae Young et Tyrese Haliburton ont tous réalisé 26 points lors de leurs premiers passages, mais seul le meneur des Bucks a su reproduire cette performance en finale pour s’offrir le doublé. Comme l’année dernière, il s’est imposé sur son dernier shoot. Dame Time !

DAME PLANTE 26 POINTS 🔥🔥🔥

Il conserve son titre !!! ⌚️#NBAAllStar pic.twitter.com/MyOKOmmqkC

— NBA France (@NBAFRANCE) February 18, 2024

Le récap complet

Sabrina Ionescu vs Stephen Curry :

Le duel a tenu toutes ses promesses. Sabrina Ionescu a tiré depuis la ligne à 3-points NBA et a réalisé le même score que Damian Lillard après un début tonitruant. Mais Stephen Curry est resté plus régulier sur la longueur et s’est imposé grâce à 29 points. Le plus important lors de cet événement restant le message passé par les deux participants à son issue : le sport féminin est d’un niveau exceptionnel et les jeunes joueuses ont tous les droits de poursuivre leurs rêves.

🚨 STEPHEN CURRY PLANTE 29 POINTS ET GAGNE CE DUEL ! 🚨

Wooooow !

BRAVO À VOUS DEUX ! #NBAAllStar pic.twitter.com/Z9W97JC6Eg

— NBA France (@NBAFRANCE) February 18, 2024

Le récap complet

Le concours de dunks :

Concours plutôt moyen et marqué par des juges aux goûts … particuliers. Mac McClung a volé au dessus de Shaquille O’Neal et du concours pendant que Jaylen Brown s’est frayé un chemin jusqu’en finale mais on sait pas trop comment. Jacob Toppin aurait probablement davantage mérité sa place après un dunk au-dessus de son frère qui a plus charmé le public d’Indiana que ceux de l’ailier des Celtics. Jaime Jaquez Jr s’est lui essayé à la casquette et a prouvé au monde entier que ce n’était pas fait pour lui. Moment fort à noter : l’hommage de JB pour Terrence Clark, décédé en 2021.

Le récap complet

Plus qu’un jour et un match avant que le All-Star Weekend ne se termine et que l’on puisse à nouveau se concentrer sur le vrai basket-ball. Et oui, cette phrase de boomer est parfaitement assumée.