Miracle, miracle, Gordon Hayward va rejouer au basketball. Malheureusement souvent touché par les blessures, l’ailier des Hornets est attendu ce vendredi soir contre Atlanta. On sort donc le magnétoscope, car pas sûr que ça durera longtemps.

Pauvre Gordon.

C’est vrai, on secoue notre tête chaque saison car le scénario se répète, mais pauvre Gordon Hayward.

Il y a quelques semaines, on vous parlait de cette nouvelle blessure cette fois située au niveau de l’épaule. Encore un pépin physique, encore une absence prolongée, et encore un soupir dans la franchise de Charlotte. Sachant que Hayward avait loupé plus de 30 matchs la saison passée et 20 la précédente, on était obligés de fermer les yeux et sécher nos larmes.

La bonne nouvelle ? C’est que cette fois, son retour sur les terrains n’a pas mis 5 mois à avoir lieu.

En effet, Adrian Wojnarowski d’ESPN a annoncé, via son agent, que Gordon Hayward serait de retour ce soir lors du match des Hornets contre Atlanta.

Charlotte Hornets forward Gordon Hayward plans to play vs. Atlanta tonight, his agent Mark Bartelstein of @PrioritySports tells ESPN. Hayward has missed nine straight games — and 17 of the past 20. Significant boost for the depleted Hornets. https://t.co/sfHFzL2P7o — Adrian Wojnarowski (@wojespn) December 16, 2022

Du sang neuf à Charlotte, on va pas se mentir, ça fait du bien.

Déjà que LaMelo Ball est retourné sur les parquets cette semaine, l’équipe de Terry Rozier retrouve un nouveau titulaire en la personne d’Hayward.

Attention, le projet tanking pourrait être grandement affecté par cette soudaine hausse de talent dans l’effectif de Steve Clifford, mais on compte sur un aléas sorti de nulle part pour replonger les Hornets dans la course à Victor Wembanyama.

Bonus non négligeable, les Hawks sont éclatés en ce moment donc Gordon Hayward pourrait faire son retour dans une victoire, ce soir.

