Déjà pas épargné par les blessures depuis plusieurs saisons, Gordon Hayward continue de côtoyer assidument l’infirmerie à Charlotte. L’ailier vient de se faire diagnostiquer une fracture de l’épaule et il sera absent jusqu’à nouvel ordre.

Déjà neuf matchs manqués cette saison pour Gordon Hayward, un refrain qui ne surprendra même plus les fans des Hornets désormais. Depuis son arrivée dans la franchise en 2020, le All-Star au look de surfeur a multiplié les voyages chez le toubib. En additionnant les absences, cela fait désormais 70 matchs manqués en un peu plus de deux saisons. Cela commence à beaucoup se voir, surtout pour un joueur qui est plus que bien payé (30 millions cette année et 31,5 millions dans un an !). Pied, cheville, doigt, Gordie a fait dans la variété mais le concernant tous les chemins semblent mener à Rome l’infirmerie. Dernier bobo en date ? Une fracture de l’épaule gauche qui le gardera sur la touche pour une durée indéterminée. Classique quoi. Une info balancée par Shams Charania de The Athletic.

Sources: Charlotte’s Gordon Hayward will be sidelined indefinitely due to a fracture in his left shoulder. Hornets expect Hayward to miss time and he is undergoing further evaluations. — Shams Charania (@ShamsCharania) November 26, 2022

Avec un LaMelo Ball déjà sur la touche à cause d’une blessure à la cheville, Charlotte aurait bien besoin du renfort de son autre All-Star mais il faudra se faire une raison. Le retour de Hayward sur le parquet ne semble pas être imminent. Si Shams n’a pas voulu se mouiller pour donner une durée d’indisponibilité, l’agent du joueur a confié à Adrian Wojnarowski d’ESPN que son poulain sera réévalué chaque semaine, donc on peut miser sur au moins quelques matchs d’absence, à minima. Le joueur tourne à 16,3 points, 4,4 passes, 4,3 rebonds cette saison.

Charlotte Hornets forward Gordon Hayward will be evaluated week-to-week on his return from a fractured left shoulder, his agent Mark Bartelstein of @PrioritySports tells ESPN. — Adrian Wojnarowski (@wojespn) November 26, 2022



Gordon Hayward a repris un abonnement à l’infirmerie et c’est cette fois à cause d’une fracture de l’épaule. Une chanson qu’on a tendance à répéter un peu trop souvent concernant l’ancien du Jazz.

Source texte : ESPN / The Athletic