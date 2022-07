Voici une information qui pourrait rester une petite ligne, tant elle peut paraître à première vue anecdotique au beau milieu du flot incessant de news fraîches que la NBA nous offre quotidiennement. Pourtant, la séparation de Russell Westbrook et de son agent Thad Foucher après quatorze ans de relation est une véritable bombe. Pourquoi ? Parce que l’agent a justifié cette séparation avec un beau communiqué envoyé à ESPN, dans lequel il balance les dessous de la situation de Westbrook chez les Lakers.

Oh le cadeau d’adieu empoisonné. Et ensuite : oh l’info ultra croquante. Engagé par Russell Westbrook depuis sa Draft par le Thunder en 2008, Thad Foucher était certainement devenu un homme de confiance, quelqu’un du premier cercle de Russ. Pourtant, cette relation longue de quatorze ans est désormais terminée, à la faveur d’un désaccord complet entre le joueur et son représentant concernant sa situation contractuelle. Comment sait-on tout cela ? Et bien car Thad Foucher n’est pas quelqu’un qui fait les choses à moitié. Non car quand M’sieur Foucher met fin à une telle collaboration, il se permet en totale détente d’envoyer un courrier à ESPN pour expliquer les raisons de la rupture. Attention, on vous conseille à partir d’ici de boire une bonne gorgée d’eau car ce qui arrive est du genre LOURD. Selon Foucher, le désaccord entre Russ et lui était arrivé à un point de non retour. Mais sur quel sujet diable les deux hommes pouvaient-ils être si opposés ? On vous le donne en mille : sa place chez les Lakers. L’agent explique noir sur blanc qu’il aurait conseillé à Westbrook de profiter de l’opportunité donnée par Darvin Ham et de rester à Los Angeles pour s’y refaire une santé sportive et remonter en grâce auprès des autres équipes. Pas besoin d’avoir fait une grande école pour comprendre rapidement que le désaccord vient du fait que Russ souhaite mettre un terme à son aventure californienne.

« Avec une possibilité d’un quatrième transfert en quatre ans, le marché indique aux Lakers qu’ils doivent ajouter de la valeur à côté de Russell dans le moindre scénario de transfert. Et même avec cela, un tel échange pourrait forcer Russell à quitter sa nouvelle équipe via un buyout. Mon avis est que ce genre de transaction servirait uniquement à diminuer la valeur de Russell et que sa meilleure option est de rester avec les Lakers, en profitant de son statut de titulaire et de la confiance offerte publiquement par Darvin Ham. […] Malheureusement, des divergences non conciliables existent concernant sa meilleur manière de continuer à avancer et nous ne travaillerons plus ensemble désormais. » – Thad Foucher

Bon, plusieurs choses car là c’est lunaire carrément. Primo, il faut savoir que si Thad Foucher n’est pas un nom connu du grand public, il est en revanche un des agents les plus respectés de NBA. Imaginez juste – dans un milieu où la discrétion et l’image sont les maîtres mots – qu’un des boss du game prenne le risque de se mouiller autant, en balançant ce qu’il pense de la décision de son joueur mais également de l’avis de la ligue sur ce même joueur. Non là c’est trop mdr. Deuzio, Foucher expose publiquement le fait que Westbrook souhaite se tirer de Los Angeles pour aller voir ailleurs. Une situation de quasi jamais vu dans l’histoire de la ligue. Rappelons juste entre deux gouttes de sueurs que Russ a pris sa player option à 47 millions de Dollars chez les Lakers et que les dernières rumeurs faisaient état de sa volonté de rester où il est. Et le pire, c’est donc que non seulement quitter L.A. serait un mauvais plan, mais qu’en plus toute la ligue pense clairement que faire venir Westbrook flaire plus le traquenard financier que l’opportunité sportive. Prenez bien le temps de lire ceci. N’oubliez pas que l’on parle de Russell Westbrook, le MVP 2017. Et rendez-vous compte si ce n’est pas déjà fait du poids de ces déclarations. Alors maintenant, pourquoi faire ceci ? Là aussi, plusieurs pistes en attendant d’éventuels éclaircissements. Il peut s’agir d’une forme de protection vis-à-vis du joueur, en mode « Eh, moi j’tai dit de faire ça et tu m’as pas écouté donc c’est pas de ma faute ». Peut-être s’agit-il sinon d’une manière désespérée de faire comprendre au joueur – de manière brutale – qu’il est sur le mauvais chemin et qu’il doit vite changer son avis quant à son avenir. On se délecte bien sûr de la réaction de Rich Paul sur Twitter, agent de LeBron James et Anthony Davis notamment.

It’s a cold game ! — Rich Paul (@RichPaul4) July 16, 2022

Pour une bombe, c’en est une ! On commençait justement à piquer du nez devant la Summer League, mais cette info nous a redonné la patate. En même temps, c’est quasiment du jamais vu dans la ligue : un agent vient de balancer tout ce qu’il avait d’inside sur son joueur en public. La parole au principal intéressé maintenant ? On trépigne d’impatience ici.

Source : ESPN.