Kareem Abdul-Jabbar veut voir LeBron James battre son record de points : on a fait nos calculs, c’est prévu pour mars 2023

C’est l’un des records les plus marquants et symboliques de l’histoire de la NBA : celui du plus grand nombre de points inscrits en carrière. Longtemps considérée comme intouchable, la marque de Kareem Abdul-Jabbar – 38 387 points – est aujourd’hui clairement menacée par LeBron James.

Certains n’aiment pas voir leur plus grand record être battu. D’autres, au contraire, apprécient le progrès, même si leur nom doit laisser sa place à un autre. Kareem Abdul-Jabbar fait partie de la deuxième catégorie. Meilleur scoreur all-time de NBA, le légendaire pivot est assis depuis longtemps sur le trône. KAJ a en effet pris la première place du classement le 5 avril 1984, quand il a dépassé Wilt Chamberlain à travers son fameux sky-hook, sur une passe de Magic Johnson qui plus est. Cela fait donc plus de 37 ans que Kareem est au sommet et ni Michael Jordan, ni Kobe Bryant, ni Karl Malone n’ont réussi à le détrôner depuis. En même temps, quand on réalise une carrière à 24,6 points de moyenne en 1 560 matchs de saison régulière (20 campagnes au total), difficile pour n’importe quel joueur arrivé après KAJ de monter aussi haut. Être un très grand scoreur tout en y ajoutant une régularité et une durabilité presque sans faille, c’est quand même pas donné à tout le monde. En fait, c’est donné à quasiment personne. Mais on en connaît un qui pourrait réussir l’incroyable exploit de dépasser Abdul-Jabbar, et dans pas très longtemps en plus. On parle évidemment de LeBron James, qui possède aujourd’hui 35 367 points au compteur à bientôt 37 ans. Autrement dit, le King a une vraie ouverture et KAJ commence à sérieusement apercevoir BronBron dans son rétro. Interrogé par l’ancien journaliste du New York Times Marc Stein, Abdul-Jabbar est bien conscient qu’il pourrait perdre son titre de top scoreur all-time un jour, mais il est plutôt du genre à encourager LeBron dans sa quête.

« Je suis excité à l’idée de voir ça. Je ne vois pas les records comme des accomplissements personnels, mais plus comme des accomplissements humains. Si une personne est capable de faire quelque chose qui n’a jamais été fait auparavant, ça veut dire qu’on a tous une chance d’y arriver. C’est une source d’espoir et d’inspiration. […] Nous gagnons tous quand un record est battu, et si LeBron bat le mien, je serai là pour l’encourager. »

Le message est beau, clairement c’est du Kareem dans le texte. Comme KAJ, nous aussi on a bien envie de voir ça. Être témoin de la greatness, et vivre un tel moment en direct, ce serait tout simplement exceptionnel. Tellement exceptionnel qu’on tient déjà à prendre rendez-vous. Mais avant cela, il faut évidemment sortir les calculettes pour voir vers quel moment LeBron pourrait dépasser Abdul-Jabbar. À l’heure de ces lignes, James possède 3 020 points de retard sur Kareem. En NBA, 3 000 points, ça correspond à deux saisons régulières à 20 unités par match pendant 75 rencontres. Sachant que LeBron tournait encore à 25 pions de moyenne l’an passé, on peut être confiant. Bien évidemment, la superstar des Lakers devra rester en bonne santé et ne pas rater une trentaine de matchs comme ce fut le cas la saison dernière ou encore en 2018-19. Mais si l’on prend une base assez safe de 70 rencontres avec une moyenne de – disons – 23 points pour la campagne à venir, James terminerait sa saison 2021-22 dans les 1 600 points au compteur, pour un total d’environ 37 000 pions en carrière. Il lui resterait ainsi 1 388 points à marquer pour prendre le trône de Kareem Abdul-Jabbar. Cela nous emmène à la saison 2022-23, la dernière de son contrat actuel avec les Lakers. 1 388 points, c’est 17 unités par rencontre sur 82 matchs, et 20 sur la base des 70 rencontres utilisée juste au-dessus. Autant dire que c’est vraiment jouable. Alors si on devait lâcher un prono sur le moment où cet exploit sera accompli, on miserait bien sur mars 2023 (avec genre 22 points de moyenne lors de la saison 2022-23). Notez-le bien dans votre agenda.

L’avenir nous dira si nos calculs sont bons et si notre prédiction se vérifie. Mais une chose est certaine. Le record longtemps intouchable de Kareem Abdul-Jabbar est aujourd’hui dans la ligne de mire de LeBron, qui pourrait ainsi ajouter un énorme exploit à son CV déjà légendaire. Let’s go King !

Source texte : Marc Stein