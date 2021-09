Ça s’est passé un 15 septembre : le choke all-time des Clippers dans la bulle, celui-là on n’est pas près de l’oublier

15 septembre 2020. Habituellement, il n’y a pas de basket à cette période de l’année mais dans un monde frappé par le COVID, on est en plein Playoffs dans une bulle chez Mickey (dire que cette phrase fut notre quotidien à cette époque…). Et ce jour-là, on assiste à un moment tout simplement épique, avec le craquage total des Clippers face aux Nuggets. Flashback.

Comment oublier ? Comment ne pas se souvenir de ce fail monumental entré directement dans l’histoire des plus grands chokes all-time ? Pour toujours, le 15 septembre 2020 restera comme une date noire pour les Clippers et leurs fans, moqués et humiliés comme never. Parmi les grands favoris pour le titre et sur le point d’affronter les Lakers dans une bataille de Los Angeles ultra attendue sur la planète basket, les Clippers de Kawhi Leonard et Paul George craquent dans la plus pure tradition de la franchise californienne, réputée pour ses échecs cuisants et son manque de succès en Playoffs. Pourtant en tête 3-1 dans leur demi-finale de Conférence Ouest face aux Nuggets, Doc Rivers – qui connaît bien la définition du mot « choke » – et ses hommes perdent leurs moyens au moment de conclure et laisser filer deux matchs de suite, avant de nous réserver un magnifique bouquet final : une défaite 104-89 lors du Game 7, avec seulement 33 points marqués en deuxième mi-temps. 13/45 au tir, 3/17 du parking, 2/18 au tir pour le duo Kawhi – PG13 (0 point dans le dernier quart pour le duo, juste pour rappel), bonjour les briques et les shoots qui touchent le côté de la planche. Alors qu’en face ça déroule derrière un Jamal Murray on fire (40 pions) et un Nikola Jokic en trois dimensions (16 points, 22 rebonds, 13 caviars), les Clippers se plantent royalement, autant sur le plan collectif qu’individuel. Pour une équipe qui a pris la saison régulière par-dessus la jambe et qui a souvent fait preuve de suffisance voire même d’arrogance, le retour de bâton est extrêmement brutal, et les dysfonctionnements montrés en cours d’année chez les Clippers leur explosent en pleine face. La première finale de conf’ de l’histoire des Clips ? Hop, à la poubelle.

Mais encore plus que l’élimination honteuse de la bande à Rivers, on garde surtout en mémoire tout ce qui est venu en marge de cet énorme choke. Damian Lillard et C.J. McCollum qui se tapent des barres sur Twitter, les Lakers qui explosent de rire devant le fiasco de leurs rivaux, les différents memes qui naissent ce jour-là, les nombreuses réactions sur les plateaux TV, l’Apéro maison mythique dans les poufs… bref c’était juste épique. Fans des Clippers, on n’est pas là pour remettre le couteau dans la plaie et dites-vous que depuis, une partie de cet échec cuisant a été rattrapée à travers la magnifique qualification pour les Finales de Conférence Ouest lors des Playoffs NBA 2021. Mais ce 15 septembre 2020 restera à jamais une date à part, autant dans l’histoire de la franchise de Los Angeles que pour tous ces fans qui ont pris un malin plaisir à voir les Clips s’effondrer. Et ils étaient nombreux, très nombreux. La suite, on la connaît. Steve Ballmer est passé à deux doigts de péter un plomb, Doc Rivers a été jeté par la fenêtre, et les Clippers ont vu les Lakers soulever le trophée de champion chez Mickey. Dur dur.

Parmi les nombreux échecs qui caractérisent l’histoire des Clippers, celui de la bulle est sans doute tout en haut de la liste. À cause du scénario, à cause des attentes, à cause de cette suffisance qui a clairement caractérisé les Clips version 2019-20. Depuis, ils ont réussi à rectifier un peu le tir, mais l’objectif ultime – à savoir le titre NBA – n’est pas encore atteint. Et tant qu’il ne sera pas atteint, l’épisode du 15 septembre 2020 va continuer à hanter les fans de Los Angeles.