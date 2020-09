Preview Clippers – Nuggets : le fantôme de 2015 est bien présent en Californie, Kawhi Leonard est prié de jouer les ghostbusters

Les Clippers auraient pu plier l’affaire vendredi soir… mais se sont donc compliqués la tâche en laissant les Nuggets entretenir l’espoir d’une folle remontada. Un simple caillou dans la chaussure pour certains, pour d’autres le signe que certaines blessures ne sont pas refermées. Allez, on ferme la boutique ce soir, histoire de s’éviter le stress d’un Game 7 ?

Le rendez-vous est pris pour 19h, quel horaire magnifique pour regarder de la NBA. Un objectif pour Kawhi Leonard et les siens ? S’éviter un Game 7 bien inconfortable face à des Nuggets qui ne savent apparemment pas fonctionner autrement que par ce biais puisque leurs trois dernières séries de Playoffs sont allées en sept. La cote est tout de même bien élevée pour des Nuggets passés à deux doigts de la correctionnelle, toujours en vie mais plus que jamais dans la peau des underdogs. Un rôle qui leur sied toutefois à merveille et dont Nikola Jokic et les siens tenteront de profiter ce soir encore après un Game 6 remporté à la roublardise, au courage et au sens du timing.

Ce qu’il a manqué aux Clippers avant-hier ? Sûrement pas d’un leader (Kawhi fut stratosphérique et Paul George solide également), mais plutôt de constance et de respect pour l’adversaire. Le respect qui te fait appuyer sur l’accélérateur à +15 et non sur le frein (hello LeBron), le respect que tout le monde vous accorde lorsque vous roulez sur l’adversaire en toutes circonstances (hello LeBron) et celui conféré quand on joue sur le terrain et qu’on la ferme en dehors (hello Pat Beverley). Obligation donc d’en finir ce soir pour les hommes de Doc Rivers, sous peine de devoir jouer mardi soir un Game 7 avec une giga-couche sous le short. D’autant plus que les Nuggets arriveront gaiement, sans « rien à perdre », et avec comme unique objectif de taper l’un des retours dans le game les plus fracassants de l’histoire des Playoffs.

Alors on est encore bien loin de tout ça, et on le sera encore bien plus si les Clippers se bougent un tant soit peu ce soir. Tout ce qu’on peut dire pour l’instant ? C’est qu’on a un Game 6 de demi-finales de conf qui nous attend, un dimanche, à 19h. Et si avec ça vous osez encore vous plaindre, on ne peut plus rien pour vous.