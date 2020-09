200€ à gagner avec un pari sur un Paul George en forme au sein de Clippers qui finissent la série

C’est un nouveau dimanche soir de Playoffs NBA qui nous attend ! Le bonheur et à heure européenne en plus avec un seul match au programme mais toujours quelques belles opportunités. Alors on nettoie sa boule de cristal, on pend les pattes de lapin et on se concentre pour poser le bon pari !

19h00 : Nuggets (3,95) – Clippers (1,27)

Le pari principal du jour

Paul George va faire une performance à au moins 35 ET les Clippers vont gagner (2,00) : pour celles et ceux qui auraient oublié, on rappelle que la performance est la sommes des points, des rebonds et des passes décisives effectués par le joueur sur le match. On rappelle également que Paul George n’est pas le plus régulier depuis le début de ces Playoffs mais qu’une performance à 35 est largement dans ses capacités. 23 points, 8 rebonds et 4 passes décisives et l’affaire est dans le sac. Pour peu qu’il score plus et tout devient plus facile. Un match serré dans lequel Doc Rivers doit utiliser ses deux stars (PG13 et bien sûr Kawhi Leonard) serait un cadre idéal pour voir l’ancien ailier du Thunder noircir sa ligne de stats. Ensuite, il faut que les Clippers gagnent. Ils sont favoris et viennent de perdre le match 5 sur un comeback impressionnant de Denver. A n’en pas douter, ils voudront marquer le coup et finir la série dès ce soir.

Une autre cote tentante

Jamal Murray va marquer minimum 25 points (1,90) : après avoir cartonné le Jazz, le meneur des Nuggets est plus en dent de scie dans cette série face aux Clippers qui lui proposent plusieurs défenseurs de haut niveau. En attendant, Murray y est allé de plus de 25 unités à deux reprises en cinq matchs. Il aura les tirs en quantité suffisante pour atteindre de nouveau cette barre ce soir. Tout va dépendre de son adresse et de sa faculté à profiter des espaces qui ne lui seront que très peu souvent laissés mais qu’il aura à un moment ou un autre. Cote tentante.

Voilà pour aujourd’hui. En espérant que ces conseils porteront leurs fruits. On se retrouve dès demain chez le banquier pour l’ouverture du PEL !

Les cotes proposées dans cet article sont susceptibles de monter ou de baisser entre le moment où ces lignes s’écrivent et le moment où elles sont lues. Nous donnons donc ces conseils à titre indicatif et sous réserve que la cote soit toujours disponible, sans jamais garantir le résultat (bien évidemment et malheureusement).