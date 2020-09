Officiel, Clippers-Nuggets en demi-finale de Conférence : Kawhi Leonard et Paul George vs Jamal Murray et Nikola Jokic, et bon appétit bien sûr

C’était l’un des enjeux de la nuit avec ce Game 7 entre Nuggets et Jazz : savoir qui rejoindrait les Clippers en demi-finale de Conférence. Nous voilà fixés, et on aura donc droit à un délicieux… Clippers – Nuggets à partir de demain soir. Bracket quasi complet, et les favoris sont au rendez-vous.

Probablement que les Clippers étaient devant leur poste de TV hier soir, à étudier le jeu de leur prochain adversaire. Des Clippers qui ont donc assisté comme nous à un match au suspense assez insoutenable, une rencontre dont le sort se sera décidé à l’ultime seconde sur un shoot manqué de Mike Conley, un parmi tant d’autres. Et vous l’avez donc compris, ce sont bien les Nuggets qui avancent dans ces Playoffs, au sortir de leur troisième série en 7 consécutive, le Jazz ayant succédé aux Spurs et aux Blazers de 2019. Des Nuggets qui devront très rapidement récupérer de leurs efforts car la suite arrive dès demain soir, face à une équipe autrement plus solide que celle qu’ils ont du affronter à sept reprises depuis deux semaines. Spoiler, George Niang et Royce o’neale seront remplacés dans les ailes par Kawhi Leonard et Paul George, attention aux peaux sensibles car l’amplitude thermique frappe à la porte du Guiness Book…

Clippers-Nuggets, seed 2 vs seed 3, logique respectée finalement, même si l’équipe de Mike Malone aura éprouvé quelques difficultés de plus que celle de Doc Rivers pour passer ce premier tour. Une demi-finale qui vaut en tout cas, déjà, son pesant d’or, avec des individualités qui devront se détacher de part et d’autres. On pense évidemment à la partie de Kems qui s’annonce entre le duo Kawhi Leonard / Paul George et la doublette Nikola Jokic / Jamal Murray, quatre hommes level All-Star voire plus si affinités, mais également à une bataille des role players qui s’annonce essentielle. Michael Porter Jr. ou Gary Harris d’un côté, Lou Williams ou Montrezl Harrell de l’autre, un paquet de mecs la bave aux lèvres qui savent qu’une série commence à 0-0 et qu’en Playoffs l’intensité déployée prend parfois le pas sur le basket pur.

Une série qui s’annonce en tout cas fort intéressante, entre une franchise clairement candidate au titre suprême et une autre candidate au titre suprême d’équipe la plus relou de l’Ouest. Premières réponses à nos questions ? Dans la nuit de demain à jeudi. Est-ce qu’on sera là ? A votre avis.