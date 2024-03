Le mois de mars est là, avec sa fête des grands-mères, ses achats de chocolat et d’asperges pour préparer Pâques. Mais pas que. Ici on parle de la course la plus folle qui soit, celle qui mène aux Playoffs NBA, voire au play-in tournament pour les plus ric-rac. Il est donc l’heure de faire le point, chaque matin ou presque, sur l’évolution du classement avant le début des vraies hostilités, le 20 avril prochain !

Les résultats de la nuit

Knicks – Sixers : 106 – 79 (stats)

– Sixers : 106 – 79 (stats) Grizzlies – Wizards : 109 – 97 (stats)

– Wizards : 109 – 97 (stats) Thunder – Pacers : 111 – 121 (stats)

: 111 – 121 (stats) Spurs – Rockets : 101 – 103 (stats)

: 101 – 103 (stats) Jazz – Celtics : 107 – 123 (stats)

: 107 – 123 (stats) Clippers – Wolves : 100 – 118 (stats)

: 100 – 118 (stats) Kings – Bucks : 129 – 94 (stats)

Les classements

La petite règle concernant les tie-breakers

Voici les règles NBA concernant les tie-breakers à 2 ou 3 équipes à égalité.

Les points sont classés par ordre de priorité. pic.twitter.com/97h1bTqytg

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) May 12, 2021

Bonne opération du jour : Knicks, Pacers, Wolves, Kings

New York fait une belle affaire en éloignant un concurrent pour le Top 6 à l’Est. Les Pacers tiennent aussi la cadence en allant gagner à OKC, pas une mince affaire, et prennent une place au détriment de Philly. À l’Ouest, les Wolves sont désormais à moins d’un match du duo Thunder – Nuggets. Enfin, Sacramento revient à moins d’un match de Phoenix et du Top 6.

Mauvaise opération du jour : Thunder, Sixers, Clippers

OKC pourrait bien perdre sa première place dès la nuit prochaine si Denver va s’imposer à Miami. La dégringolade continue pour Philadelphie sans Joel Embiid. 6ème défaite en 10 match et ça se rapproche gentiment de la 8ème place.

Les affiches de la nuit prochaine

0h : Pistons – Raptors

0h : Magic – Nets

0h30 : Heat – Nuggets

0h30 : Pacers – Bulls

1h : Grizzlies – Hornets

1h : Pelicans – Cavs

1h30 : Mavs – Warriors

3h : Kings – Lakers

3h : Blazers – Hawks

Si les Playoffs démarraient ce soir :

Celtics – Sixers, Heat, Bulls ou Hawks

Bucks – Sixers ou Heat

Cavs – Pacers

Knicks – Magic

Play-in tournament : Sixers – Heat et Bulls – Hawks

Thunder – Kings, Mavericks, Lakers ou Warriors

Nuggets – Kings ou Mavericks

Wolves – Suns

Clippers – Pelicans

Play-in tournament : Kings – Mavericks et Lakers – Warriors