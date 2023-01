S’il a réalisé une performance XXL la nuit dernière face aux Grizzlies, Stephen Curry n’a pas terminé le match puisqu’il a été expulsé dans les dernières minutes du quatrième quart-temps. La raison de ce renvoi aux vestiaires ? Jet de protège-dents en tribunes. Un épisode qui en rappelle deux autres.

Frustré par un choix offensif très discutable de son coéquipier Jordan Poole dans le money-time, Steph Curry a balancé son protège-dents pendant qu’il revenait en défense. Problème, cela s’est passé sous les yeux de l’arbitre, qui n’a pas hésité à expulser le meilleur shooteur de l’histoire.

Steph was just ejected from the game after throwing his mouth piece … pic.twitter.com/b1rl7cEMXq

