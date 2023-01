Alors celle-ci, on ne l’avait pas vu venir. En plein coeur d’un match NCAA entre Loyola Chicago et Duquesne, un invité surprise s’est attribué le droit de rentrer sur le terrain… et ce n’est pas un joueur ni un coach, mais bien un livreur Uber Eats venu déposer un sac de bouffe. Juste, pourquoi ?

C’est quoi le plus drôle là-dedans pour vous ? Qu’un type se soit commandé un McDo pour mater le match en détente ou que le livreur se soit calmement pointé sur un terrain de NCAA alors qu’un type allait envoyer un tir juste à côté de lui ? Non sérieux, c’est du jamais vu là. Le gars s’est pas rendu compte que ça jouait à côté de lui, l’image est magique.

Idiot On The Field, UberEats edition pic.twitter.com/UyzesRZKI2 — Timothy Burke (@bubbaprog) January 26, 2023

Alors, qui s’est fait livrer un petit menu ? Sans doute pas l’arbitre qui met deux secondes à capter qu’un Maxi Best-Of vient de faire son apparition sur le terrain. Le jeu n’est pas perturbé, mais la triplette de maîtres du jeu décide d’interrompre la partie le temps d’indiquer à ce cher monsieur que le terrain n’est pas considéré comme une aire de livraison ni de restauration.

On en place une quand même pour la qualité de service du livreur, ce n’est pas fréquent de prendre autant son métier à coeur. En revanche, on lui conseille quand même d’aller immédiatement consulter un ophtalmologiste au cas où hein.

Après quelques minutes, ce qui apparaissait comme l’image WTF du jour laisse plutôt la place à des soupçons de blague un peu foireuse : l’action serait celle d’un étudiant de Duquesne ayant voulu faire le buzz. Ce serait assez logique, car à moins de bien connaître le videur, compliqué d’accéder au terrain d’un match universitaire entre grosses facultés. Bon, pas trop fin comme humour si c’est vrai, mais la vidéo reste quand même… très marrante.

Source : @Bubbaprog