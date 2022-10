Favoris de la Draft NBA 2023 et réunis à Las Vegas début octobre pour nous offrir un gros showdown, Victor Wembanyama et Scoot Henderson seront les deux gros prospects à suivre tout au long de la saison à venir. Le premier parcourt l’Hexagone sous le maillot des Metropolitans 92, le second va continuer de fouler les parquets de G League avec l’Ignite. Et au milieu de tout ça, c’est la NCAA qui tire la tronche.

Il n’a fallu que 48 minutes dans une petite salle de 5 000 personnes en banlieue de Las Vegas pour confirmer toute la hype entourant Scoot Henderson et surtout Victor Wembanyama. Devant d’innombrables scouts NBA et les yeux de nombreux curieux voulant voir les deux prospects en action, ces derniers ont lâché un énorme show lors de la première de leurs deux confrontations.

À 3 000 kilomètres de là, du côté d’Indianapolis où se trouvent les bureaux de la NCAA, c’est probablement l’amertume qui dominait. Et il y a de quoi car aucun des deux phénomènes ne jouera dans les salles universitaires cette saison. Les yeux seront avant tout rivés sur les performances de Wemby à Levallois et de Scoot avec le G League Ignite. Certes, ce n’est pas la première fois que des prospects cinq étoiles se forment ailleurs qu’en NCAA avant de faire le grand saut vers la NBA, sauf que là on parle de prospects générationnels qui sont accompagnés d’une énorme hype, surtout dans le cas de Victor. « C’est le meilleur prospect depuis LeBron », « c’est un alien », « ce gars-là peut révolutionner le basket », voilà ce qu’on a pu entendre ces derniers jours sur Wemby, tandis qu’Henderson a aussi eu droit à son lot d’éloges après sa grosse performance contre les Mets à Vegas.

Victor Wembanyama & Scoot Henderson’s duel was a MOVIE! Victor: 37 PTS (11-20 FGM), 7 3PM, 5 BLK

Scoot: 28 PTS, 5 REB, 9 AST Game 2: Thurs. 3PM ET on ESPN 2 and the NBA App

📲 https://t.co/WIy2EVo02V pic.twitter.com/ljStpTNQt5 — NBA (@NBA) October 5, 2022

Un coup dur pour la NCAA à l’heure où les voies vers la NBA se multiplient

Il fut un temps, dans un passé pas si lointain, où la NCAA était la seule véritable voie d’accès vers la Grande Ligue. Certains phénomènes faisaient certes le grand saut du lycée directement vers la NBA à l’âge de 18 ans, mais les choses ont bien changé au cours des deux dernières décennies et notamment ces dernières années. La mise en place de la règle du « one-and-done » au milieu des années 2000 a obligé les jeunots à faire minimum une année après le lycée pour être éligible à la Draft, et cette règle est aujourd’hui toujours en place. La différence par rapport à il y a 15 ans, c’est qu’il existe désormais plusieurs alternatives pour les prospects visant la NBA : la G League, Overtime Elite, jouer à l’étranger… Des alternatives qui ont notamment vu le jour pendant que la NCAA restait très ferme sur sa volonté de ne pas offrir de compensation financière à ses étudiants-athlètes, contrairement à ces nouvelles options qui offrent un salaire aux jeunes joueurs avant même d’intégrer la Grande Ligue. La place de la NCAA s’est ainsi fragilisée, même si depuis le 1er juillet 2021 les étudiants-athlètes sont enfin en capacité de tirer profit de leur nom et de leur image.

NCAA, G League, Overtime Elite, championnats étrangers : zoom sur les différentes formations avant de faire le grand saut en NBA

C’est dans ce contexte-là que deux des plus gros prospects du moment et même de l’histoire dans le cas de Wemby passent sous le nez de la NCAA. Forcément, c’est un coup dur pour le basket universitaire en matière de visibilité, d’autant plus que les frères Thompson – Amen et Ausar – que certains scouts placent également dans le Top 5 de la prochaine Draft porteront eux les couleurs de l’Overtime Elite cette année. Bien évidemment, la NCAA garde son lot de prospects intéressants (Nick Smith Jr., Dillon Mitchell, Cameron Whitmore, Dereck Lively II, Dariq Whitehead) pour la saison à venir, la March Madness sera une nouvelle fois l’un des grands rendez-vous de l’année, et l’envie de vivre l’expérience universitaire reste très présente chez de nombreux prospects. Alors que les fans de basket universitaire se rassurent, la NCAA n’est pas prête de disparaître du paysage du basket US et sa popularité est au beau fixe. Néanmoins le fait de voir Victor Wembanyama jouer à l’étranger et Scoot Henderson porter le maillot du G League Ignite symbolise parfaitement cette nouvelle dynamique qui existe aujourd’hui au niveau de la formation pré-NBA.

Les deux plus grands prospects de la Draft 2023, et deux prospects historiques sur le papier, joueront en France et en G-League cette saison. Coucou @NCAA 👋 — TrashTalk (@TrashTalk_fr) October 11, 2022

Victor Wembanyama et Scoot Henderson : quelle influence sur les futurs prospects ?

Créée en avril 2020 pour offrir une voie différente que la NCAA aux différents prospects, l’équipe du G League Ignite où évolue aujourd’hui Scoot Henderson n’a que deux années derrière elle. Le programme reste donc en phase de développement et ce n’est qu’à travers des fers de lance, des porte-drapeaux qu’il va continuer à grandir. Jalen Green – jeune star des Rockets et deuxième choix de la Draft NBA 2021 – fut le premier prospect vraiment cinq étoiles à opter pour le G League Ignite, ce qui a donné un vrai coup de boost à ce nouveau programme. D’autres ont suivi, notamment la pépite des Warriors Jonathan Kuminga ou encore le huitième choix de la Draft 2022 Dyson Daniels, et aujourd’hui c’est Scoot Henderson qui va véritablement mettre la lumière sur la G League. Déjà hyper excitant l’an passé avec l’Ignite, Scoot pourrait bien faire des roues arrières tout au long de la saison, surtout qu’il aura encore une plus grande plateforme pour s’exprimer cette année sachant que l’Ignite va participer pour la première fois aux 50 matchs du calendrier classique de G League. Si Henderson confirme toute la hype qui l’entoure et que dans le même temps on a des joueurs passés par l’Ignite qui continuent leur ascension en NBA, la G League risque de devenir une option de plus en plus valorisée par les prospects futurs. Au détriment forcément de la NCAA.

Le cas de Victor Wembanyama est forcément différent puisqu’il réalise sa formation en France depuis toujours. Ce n’est pas comme s’il avait choisi de jouer à l’étranger plutôt qu’en NCAA avant de faire le grand saut en NBA, comme a pu le faire LaMelo Ball récemment ou Brandon Jennings il y a 15 ans. On est plus dans le cas de Luka Doncic, autre phénomène générationnel qui a grandi avec le maillot du Real Madrid sur ses jeunes épaules. Mais ça ne change rien au fait que Wemby attire la lumière sur le championnat de France aujourd’hui et qu’il fait de l’ombre à d’autres prospects sur le point d’évoluer eux en NCAA. Indirectement, Victor peut devenir une source d’inspiration pour les prospects envisageant de faire une année à l’étranger plutôt qu’en université ou ailleurs. À travers l’énorme hype qui le suit et son potentiel d’alien, Wembanyama est en train de construire des ponts qui n’existaient pas encore entre les States et des pays étrangers (en l’occurrence la France ici), la preuve avec ces deux matchs à Vegas début octobre entre ses Metropolitans et le G League Ignite.

Tout ça pour dire que des phénomènes comme Victor Wembanyama et Scoot Henderson ne sont pas uniquement d’incroyables phénomènes, ils sont des phénomènes tellement incroyables qu’ils peuvent influencer la manière dont de futurs prospects imaginent leur parcours de carrière pour espérer atteindre la NBA.

Et ça, la NCAA ne le voit sans doute pas d’un très bon œil.

Dans un an, Victor Wembanyama et Scoot Henderson seront sans doute aux deux premières places de la Draft NBA, et aucun ne sera passé par la case NCAA. Simple coïncidence liée au talent énorme des deux phénomènes ou vraie tendance pour les années à venir ? Il faudra patienter un peu pour avoir la réponse, mais Wemby et Scoot ont en tout cas suffisamment de hype et de potentiel pour inspirer de futurs prospects à suivre des chemins similaires.