Alerte bleue, les Timberwolves veulent gagner. Les stars sont là, bien présentes dans le cinq majeur de Chris Finch, mais on le sait… ça ne suffit évidemment pas pour battre tout le monde. Il faut tenir sur la durée, et pour cela on compte évidemment sur les back-ups, les rotations, et bien souvent il en faut toujours un pour être le leader, celui qui prend les responsabilités en sortie de banc, et qui est même parfois amené à finir les matchs. Alors dans le Minnesota, qui peut tenir ce rôle ?

Tyler Herro à Miami, Cam Johnson à Phoenix, Lou Williams partout où il est passé durant sa vie entière.

Il faut toujours un sixième homme de qualité dans une franchise, celui qui dit aux stars « faites une pause les gars, je prends le relais« , celui sur qui on peut se reposer quand on veut se reposer, celui qui va claquer ses quinze points en sortie de banc pour rappeler à l’adversaire qu’il doit être aux aguets pendant 48 minutes. Dans le Minnesota, celui qui avait ce rôle-là jusqu’ici, c’était Malik Beasley. Génial. Depuis, le bougre a été envoyé dans l’Utah dans le trade avec Rudy Gobert, et le banc des Wolves se retrouve orphelin de son meilleur homme et va devoir le remplacer. Mais par qui ?

Eh bien c’est plutôt simple, plusieurs possibilités s’offrent aux Wolves mais on ne pourra répondre à cette question qu’en cours de saison. Alors regardons un peu qui est candidat et qui a les meilleurs chances de réussir. Naz Reid, d’abord, pourquoi pas ? NR a montré depuis trois saisons et surtout les deux dernières qu’il était capable d’apporter beaucoup au poste 5, avec un temps de jeu relativement limité : 8,3 points en 15 minutes en remplacement de Karl-Anthony Towns, que demander de mieux ? Eh bien par exemple les 11,2 points en 19 minutes proposés la saison précédente. Avec l’arrivée de Rudy Gobert, Naz Reid va souffrir encore plus de la comparaison défensive, déjà un point, si ce n’est faible, en tout cas pas fort de son jeu. Il est ainsi possible que ce soit lui qui pâtisse le plus de l’arrivée du Français et de la nouvelle organisation des Wolves.

Un autre joueur de banc pourrait au contraire être le grand gagnant de ce trade. Jaylen Nowell est resté, il a vu partir Malik Beasley et devrait donc avoir un temps de jeu supérieur à celui de la saison passée. C’est plutôt le frontcourt des Wolves qui s’est grandement renforcé, pas le backcourt, et il pourrait donc en profiter. Son coach, Chris Finch, le mentionne de plus en plus dans ses plans pour l’avenir, le voit même comme un jeune qu’il faut absolument développer. Et le joueur lui-même est conscient du nouveau rôle dont il va devoir s’accommoder :

« Il est certain que ce trade a ouvert beaucoup d’opportunités pour moi. Mon travail est de ne pas prendre cela pour acquis, de continuer de m’améliorer, et de donner le meilleur de moi-même à chaque fois que je suis sur le parquet […] Je suis heureux d’avoir ce challenge, je suis prêt mentalement et physiquement. Je suis très enthousiaste à l’idée d’avoir un nouveau rôle cette saison. » – Jaylen Nowell

Jaylen Nowell possède un skillset qui le différencie des autres joueurs de ce banc des Loups. Il est le seul capable de créer son shoot lui-même, est un bon joueur d’isolation – 48% de réussite au tir dans ce contexte, troisième de l’équipe derrière KAT et D-Lo – et peut tirer relativement bien depuis le parking : 38 % pour deux tentatives par match, on fait mieux mais aussi bien pire, surtout pour un back-up. Et même s’il veut éviter d’y penser, Jaylen Nowell sera free agent en fin de saison et doit montrer qu’il mérite un nouveau contrat. Devenir le leader offensif du banc des Wolves ne pourra que l’aider en ce sens.

Aucun autre joueur du banc n’a les capacités offensives de Jaylen Nowell, mais être un leader peut également passer par la défense et Kyle Anderson le sait. Après tout, ces Timberwolves version Tim Connelly ont un gros point fort : personne ne peut marquer face à eux, d’ailleurs c’est simple ils ne vont pas encaisser un panier de la saison. Ils étaient déjà bons dans ce domaine la saison passée, peut-être était-ce d’ailleurs une surprise, et l’ajout de Rudy Gobert va inévitablement améliorer tout cela. Alors forcément, cette énergie doit aussi venir du banc. Austin Rivers, par exemple, est capable de suivre le mouvement, mais Kyle Anderson semble encore plus fort dans ce domaine, tout en étant capable de mettre quelques points quand il le faut. Il pourrait donc devenir le leader mental de ce banc, celui sur qui on se reposera, non pas pour faire trembler les défenses adverses mais bien pour continuer d’asphyxier les scoreurs qui auraient bien besoin d’un peu d’air pour exister. Petite mention également pour Jaden McDaniels… et s’il n’était pas finalement titulaire comme pressenti ? Eh bien si c’était le cas, il sortirait du banc pour tout exploser, en attaque comme en défense, et la question ne se poserait même plus : il serait le leader du banc de ces Minnesota Timberwolves version 2023. Mais ce serait trop facile, et rien n’est jamais facile en NBA.

Chaque équipe a son sixth man, et les Wolves ne l’ont pas encore trouvé. Mais on mettrait bienune petite pièce sur Jaylen Nowell, grand gagnant du trade pour Rudy Gobert cet été et capable d’être très bon offensivement en sortie de banc.