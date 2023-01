Avec la NBA Trade Deadline qui approche à grands pas, les dirigeants des 30 franchises s’activent pour réaliser les transferts nécessaires avant la date fatidique du 9 février prochain. Bien évidemment, la situation de chaque équipe est différente, et c’est spécifiquement pour cette raison qu’on a voulu faire un papier spécial deadline par franchise. Présentation des enjeux, dossiers à surveiller, intentions sur le marché des transferts… on vous explique tout. Au menu aujourd’hui, les Indiana Pacers.

LES PACERS, PLUTÔT ACHETEURS OU VENDEURS À LA DEADLINE ?

Tout dépend des ambitions sur la seconde partie de saison, mais comme ça on dirait… vendeurs ! La politique de tanking annoncée par les observateurs à l’aube de cette saison s’est vue bouleversée par les bons résultats. Tyrese Haliburton génialissime, Indiana dans la bonne partie de la Conférence Est, puis ce lâcher-prise : les Pacers restent sur huit défaites en neuf matchs. Comme par hasard, Haliburton est absent depuis huit matchs. En l’absence de son génie précoce, Indiana perd clairement de sa superbe et devrait rentrer les vieux tacots au garage pour tester les jeunes motos. Du coup ? On fait le ménage parmi les meubles, tout en restant focaliser sur l’un des principaux objectifs de cette Trade Deadline, à savoir choper un poste 3/4 qui suit la timeline du jeune groupe. Les noms cités ? O.G. Anunoby, John Collins ou Miles Bridges.

LE(S) JOUEUR(S) DES PACERS QUI POURRAI(EN)T ÊTRE TRANSFÉRÉ(S)

Plein d’assets dans le wagon Pacers : Buddy Hield et T.J. McConnell entre autres, tous les deux trentenaires, performants mais loin d’être indispensables. Le second nommé tourne en 53/45/92 et est sous contrat jusqu’à l’été 2025. Pas d’urgence donc, mais un peu quand même. C’est la première saison de sa carrière en 50/40/90. L’occasion unique d’aller récolter un gros package en échange de McConnell, que certains contenders verront comme une grosse plus-value en sortie de banc. Pas certain non plus que Myles Turner et Goga Bitadze soient intouchables : Turner est agent libre cet été et a déjà refusé plusieurs offres de prolongation des Pacers. Le voir partir dans quelques mois contre rien du tout serait… déchirant ? Pour ce qui est de Bitadze, sa quatrième saison dans l’Indiana n’est pas à la hauteur des attentes. Il n’a que 23 ans et pourrait faire le fond de tiroir d’un gros trade. Même chose pour Daniel Theis : pivot défensif que l’on sait utile, 31 ans le 4 avril prochain, pourrait filer dans une équipe à la recherche d’un peu de spacing.

LES JOUEURS CONVOITÉS PAR LES PACERS

Au niveau des arrivées, Indiana n’attend rien d’autre que des jeunes joueurs en échange des meubles. Idéalement un poste 3 donc. Le dossier Rui Hachimura eût été parfait mais, d’après Shams Charania, les Pacers se sont fait doubler par Rob Pelinka. Les Suns étaient eux aussi dans la course à l’ailier nippon. Flûte de zut, il faudra trouver un autre homme : peut-être en les personnes de O.G. Anunoby, John Collins ou Miles Bridges, comme gratté plus haut.

