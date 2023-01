Avec la NBA Trade Deadline qui approche à grands pas, les dirigeants des 30 franchises s’activent pour réaliser les transferts nécessaires avant la date fatidique du 9 février prochain. Bien évidemment, la situation de chaque équipe est différente, et c’est spécifiquement pour cette raison qu’on a voulu faire un papier spécial deadline par franchise. Présentation des enjeux, dossiers à surveiller, intentions sur le marché des transferts… on vous explique tout. Au menu aujourd’hui, les Houston Rockets

LES ROCKETS, PLUTÔT ACHETEURS OU VENDEURS À LA DEADLINE ?

Bons derniers de la Conférence Ouest (11 victoires-37 défaites), les Houston Rockets sont les mauvais élèves de la NBA. La franchise texane alterne le mauvais et le très médiocre et ne donne pas l’impression ni d’une progression, ni d’un avenir sain. Bref, c’est pas la joie à Houston et les fans des Fusées doivent prendre leur mal en patience en attendant des jours meilleurs. 28ème defensive rating (116,7), 29ème offensive rating (109,1), les chiffres ne vont pas dans le bon sens. Alors oui, Jalen Green a récemment cartonné, mais les perfs individuelles comme celle-là sont trop rares. Dommage, car il y a du potentiel sur le papier. Encore faut-il bien l’utiliser.

Si les résultats de cette année ont beaucoup irrité en interne – Stephen Silas voit constamment sa place menacée – les Rockets n’oublient pas leur projet de reconstruction et vont sans aucun doute bouger d’ici au 9 février, à la recherche d’un ou plusieurs picks de draft.

🚨 Les Spurs, Pistons, Rockets et Hornets sont actuellement désignées comme les équipes les plus sûres de réaliser un trade majeur à la deadline. Dans un marché d’acheteurs majoritaires, ces 4 franchises ont un rôle de vendeur primordial. Quasiment 100% de chance de trade. pic.twitter.com/6VTFEl4DtI — TrashTalk (@TrashTalk_fr) January 23, 2023

LE(S) JOUEUR(S) DES ROCKETS QUI POURRAI(EN)T ÊTRE TRANSFÉRÉ(S)

Les Rockets veulent libérer du cap space, les Rockets veulent récupérer des picks, et les Rockets veulent récupérer des joueurs qui rentrent dans le projet. Tout porte donc à croire qu’Eric Gordon est (enfin) sur le départ. L’arrière, qui veut quitter le Texas depuis le 17ème siècle, n’a pas apprécier ses dernières saisons à H-Town. Depuis la fin de l’ère James Harden et donc la fin de la compétitivité, l’ami Rico traîne sa misère et n’en peut plus de jouer les mentors. Sa dernière sortie, dans laquelle il critique le manque de progression de ses jeunes coéquipiers, n’a pas plu. Le point de non-retour serait atteint.

L’arrière de 34 ans, qui tourne à 12,2 points par matchs (34% de réussite du parking), possède le profil parfait du vétéran en sortie de banc. Shooteur, expérimenté, et assez bon défenseur, EG pourrait rendre de fiers services à n’importe quelle équipe qui joue le haut de tableau. Cependant, Gordon touche 19,5 millions sur la saison, avec une dernière année à 20,5 millions, un salaire qui peut poser problème pour certaines franchises. Les Rockets, eux, demanderaient un 1er tour de draft. Les Lakers, les Bucks, les Suns ou encore les Knicks seraient sur la piste du numéro 10.

🚨 Eric Gordon est plus que jamais disponible dans un transfert. Point de non retour atteint entre l’arrière et les Rockets, les récents propos tenus par Gordon n’ont pas été appréciés ni par le management de Houston ni par certains GM réticents à l’idée de le récupérer. pic.twitter.com/Q1MvvQH6wM — TrashTalk (@TrashTalk_fr) January 10, 2023

🚨 Côté Knicks, le dossier Eric Gordon reprendrait vie tandis que celui d’Immanuel Quickley est au point mort. Le jeune scoreur a impressionné sur ces dernières semaines, au point de bientôt libérer Derrick Rose. Knicks et Rockets discuteraient autour d’Eric Gordon aujourd’hui. pic.twitter.com/H0siNYc6Ml — TrashTalk (@TrashTalk_fr) January 23, 2023

LES JOUEURS CONVOITÉS PAR LES ROCKETS

Au niveau des arrivées, Houston n’attend pas grand monde, si ce n’est des tours de draft. On le sait, c’est objectif Wemby dans le Texas et tous les assets sont bons pour obtenir le frenchie. Mais selon Eric Pincus de Bleacher Report, les Rockets pourraient être intéressés par l’ajout d’un « jeune talent » sur les lignes arrières. Si le front office des Fusées observe et reste à l’affût sur le marché, l’objectif reste le même : récupérer des picks, libérer du cap space et faire les bons choix à la draft. En tout cas, les Rockets sont ouverts aux offres et prêts à faire des affaires. À Rafael Stone de correctement déplacer ses pions.

