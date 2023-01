La nuit dernière face à Utah, Damian Lillard a véritablement explosé en plantant 60 points sur la tête du Jazz. Pour beaucoup de joueurs, ce total serait un nouveau record en carrière mais pas pour Dame, qui possède pas moins de quatre matchs à 60 pions au compteur dans sa carrière. Par ici les highlights !

Quatre matchs à 60 points en carrière, seuls Wilt Chamberlain (32) et Kobe Bryant (6) ont fait mieux, et Dame se retrouve désormais à égalité avec Michael Jordan et James Harden. Cela vous place un homme. La première fois où Lillard a atteint la soixantaine, c’était le 8 novembre 2019 face aux Nets. Rebelote à peine deux mois plus tard face aux Warriors, puis dans la bulle de Mickey à l’été 2020 contre les Mavericks. La quatrième et dernière fois, c’était donc hier soir, où Dame a battu des records d’efficacité tout en continuant son exceptionnel mois de janvier.

Les matchs à 60 points de Damian Lillard en carrière