En parallèle du taf mené sur le front de la Free Agency, les Blazers se seraient lancés sur une autre affaire : le management de Portland préparerait en effet une nouvelle extension de contrat de deux ans pour son franchise player Damian Lillard. 100 millions sur deux ans, rien que ça.

Alors que tous les yeux sont tournés sur l’ouverture de l’édition 2022 de la Free Agency, qui commence dans quelques heures, certaines franchises s’activent aussi en sous-marin sur des dossiers à travailler sur le long terme. On dirait bien que c’est le cas des Blazers : la franchise de Portland a beaucoup été évoquée ces derniers jours sur le sujet des prolongations d’Anfernee Simons et de Jusuf Nurkic. Les deux joueurs font partie de la base du roster des Blazers et il y a moyen que l’aventure se prolonge pour eux dans l’Oregon. Mais si ces deux prolongations attendues sont importantes pour la franchise, le management travaillerait en parallèle sur un dossier d’un tout autre calibre : celui de Damian Lillard, le visage de Portland depuis dix ans, encore sous contrat jusqu’en 2024 (avec une player option pour 2024-25). Un départ n’est pas envisagé à court terme et Dame a toujours juré fidélité à sa franchise. Et alors que des rumeurs de transfert ont pas mal occupé l’actualité au cours de l’intersaison 2021 et même après le gros ménage effectué à la dernière trade deadline, Portland veut aujourd’hui envoyer un message clair à son franchise player : on continue l’aventure ensemble et on fait le max pour construire la meilleure équipe autour de toi.

D’après les infos sorties ces dernières heures par Bleacher Report, Dame pourrait donc voir arriver sur son bureau une offre d’extension de contrat sur deux ans à hauteur de 100 millions de dollars. Une belle proposition quand on sait que le basketteur-rappeur approchera des 35 ans à la fin de son contrat actuel. Mais visiblement, rien n’est trop beau pour conserver un joueur de son importance en ville. Les Blazers sont en train d’utiliser leur flexibilité pour remettre en place une équipe compétitive autour de Dame, alors autant le sécuriser jusqu’à la fin de son prime. Mais cette éventuelle prolongation doit bien évidemment s’accompagner de bons choix de la part du management de Portland, et le travail commence maintenant du côté de Rip City pour faire des Blazers une équipe ambitieuse. Avec la sélection de Shaedon Sharpe à la Draft, la venue de Jerami Grant et la prolongation de Josh Hart (en plus de Nurkic et Simons), on tient une belle base qu’il faudra sûrement compléter par une belle recrue supplémentaire pour Lillard. Genre qui, Kevin Durant ? Ne rêvons pas trop mais il sera intéressant de voir si d’autres transactions sont à venir dans l’Oregon.

Les grandes manœuvres se poursuivent à Portland. En attendant les signatures probables d’Anfernee Simons et Jusuf Nurkic, l’objectif principal de l’été se situe autour de l’homme de base de la franchise, Damian Lillard. Une nouvelle extension de contrat est prévisible vu l’attachement du bonhomme à sa franchise. Mais il ne faudra pas que le management tremble au moment de faire des choix pour passer un nouveau cap, sous peine de perdre la confiance de son meilleur joueur.

