Amis parieurs, amies parieuses, l’heure est venue de se mouiller. En ce dimanche 3 mars, on garde les bonnes habitudes façon NBA Sunday avec huit matchs au programme dont trois en primetime sur le fuseau horaire de Châteauroux. Voilà qui donne, comme toujours, de nombreuses opportunités pour doubler le kiff avec un petit pari, à condition évidemment d’avoir le nez fin.

Comme chaque année, nous vous proposerons – tout au long de la saison – quelques conseils pour guider les plus joueurs d’entre vous, en espérant que cela vous sera utile. L’objectif est clair : faire péter la banque de notre partenaire ParionsSport ! Mais n’oubliez jamais de jouer de manière responsable, c’est-à-dire en misant uniquement de l’argent que vous pouvez vous permettre de perdre. Hashtag faites pas les boloss, vous connaissez.

19h : Mavericks (1,27) – Sixers (3,55)

21h30 : Celtics (1,17) – Warriors (5,10)

21h30 : Wolves (1,79) – Clippers (1,95)

0h : Magic (1,14) – Pistons (5,20)

0h : Raptors (1,31) – Hornets (3,25)

1h : Cavaliers (1,37) – Knicks (2,95)

1h : Spurs (2,95) – Pacers (1,37)

3h30 : Suns (2,80) – Thunder (1,45)

Le pari qu’on sent bien

Shai Gilgeous-Alexander collecte à minima 30 points, 5 rebonds et 5 passes décisives (2,60) : notre soirée du dimanche finit avec un choc à l’Ouest entre les Suns et le Thunder. Entre les blessés et le back-to-back, Phoenix va devoir s’accrocher, surtout avec un Shai Gilgeous-Alexander en mode MVP en face. Un petit 30/5/5 pour SGA semble plus qu’atteignable. C’est sa moyenne sur la saison et les Suns n’ont aucun expert défensif pour vraiment gérer Shai toute la soirée.

Le combiné à tenter

Victoire des Mavs face aux Sixers + un Rudy Gobert au-dessus de 27,5 au cumul points – rebonds (2,22) : un combiné qui fait envie car il semble hautement réaliste. Dallas reçoit une équipe des Sixers toujours privée de Joel Embiid et qui a clairement baissé d’un cran en termes de niveau. Une formalité pour Luka Doncic et les siens, surtout à domicile. On parie également sur un Rudy Gobert qui fait sa loi dans la raquette des Clippers, une équipe classée seulement 20ème aux rebonds cette saison. Rudy Gobert a rempli cette condition (+27,5) à 5 reprises sur les 7 derniers matchs.

Une petite folie pour finir ?

Victor Wembanyama à 25 points, 10 rebonds et 3 passes face aux Pacers (2,90) : Wemby sort tout juste d’une masterclass face au Thunder et les Pacers ne défendent rien en face, alors franchement pourquoi pas ?

C’est tout pour aujourd’hui. En espérant que ces conseils porteront leurs fruits !

Les cotes proposées dans cet article sont susceptibles de monter ou de baisser entre le moment où ces lignes s’écrivent et le moment où elles sont lues. Nous donnons donc ces conseils à titre indicatif et sous réserve que la cote soit toujours disponible, sans jamais garantir le résultat (non, nous ne sommes pas encore devins).

