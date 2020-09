Vince Carter rejoint ESPN en tant que consultant : reconversion validée, le jeune retraité a déjà trouvé un remède contre le manque

Il y a des histoires d’amour qui durent et il y a des histoires d’amour qui sont éternelles. La love story qui lie Vince Carter et la NBA rentre évidemment dans cette deuxième catégorie. Après 22 ans sur les parquets de la Grande Ligue, Vinsanity reprend déjà du service en tant que consultant sur ESPN. La retraite, très peu pour lui.

La nouvelle est tombée hier grâce à Andrew Marchand du New York Post. A peine retraité, Vince Carter a décidé de rejoindre la Team ESPN avec un poste de consultant à temps plein. Le genre de nouvelle qui donne le smile à beaucoup de fans de la balle orange qui étaient déjà nostalgiques de voir le papy de la NBA se retirer. Le meilleur dunkeur de tous les temps est passé de la free agency NBA à celle des médias et il s’est plutôt bien débrouillé en exportant ses talents dans les mêmes studios que Stephen A. Smith ou Paul Pierce, avec l’ambition de livrer une analyse un peu plus pertinente que nos deux amis. No disrescpect, mais en terme d’analyse fine on a déjà vu mieux, notamment sur ESPN d’ailleurs. Imaginer un plateau avec Jalen Rose, Jeff Van Gundy et notre ami Half Man Half Amazing, on se lèche déjà les babines. Car Vince a tout ce qu’il faut pour être un bon analyste sur nos écrans. Déjà parce que le bonhomme a un charisme dingue et un sourire qui le rend irrésistible à la télé, mais aussi parce qu’il s’y est déjà essayé, avec succès.

En effet, le Flying Man a suivi le programme « SportsCaster U », mis en place par la NBPA (l’association des joueurs) pour permettre aux joueurs qui le souhaitent de faciliter leur transition à la télévision après une longue carrière sur les parquets. De plus, il a déjà fait quelques apparitions réussies sur le petit écran, allant même jusqu’à commenter le Jr. NBA Global Championship, compétition réunissant des jeunes joueurs et joueuses de 13 et 14 ans pour un tournoi retransmis sur Fox Sports. Sa reconversion était donc toute trouvée, finalement. Vinsanity avait ça dans la peau et dans un coin de sa tête, puisqu’il avait déjà évoqué son après-carrière dans les médias lors d’un entretien au New York Post, l’année dernière. Il avait d’ailleurs précisé à l’époque qu’il ne serait pas dans le même style d’analyse qu’un Stephen A. Smith. Selon lui, son rôle sera d’apporter un point de vue de l’intérieur aux téléspectateurs qui les aidera à mieux comprendre un match, une action, ou un événement. C’est aussi un moyen de continuer d’alimenter son compte en banque avant d’espérer pouvoir un jour faire partie d’un groupe d’investisseurs pour reprendre une franchise comme il en a aussi évoqué le souhait récemment.

Vince Carter a donc trouvé sa reconversion après 22 ans de basket-ball au plus haut niveau. Direction la bande d’ESPN pour le futur Hall of Famer qui, on l’espère, va nous régaler avec ses analyses et son smile inégalable.

