Gordon Hayward devrait revenir dans la bulle pour continuer sa rééducation : prends ton temps, les copains assurent

Blessé à la cheville lors du premier match des Playoffs contre les Sixers, Gordon Hayward poursuit sa rééducation et devrait bientôt revenir dans la bulle. Mais selon son coach Brad Stevens, il reste loin d’un retour sur les parquets.

On avait presque oublié l’absence de Gordon Hayward lors du premier tour des Playoffs avec le coup de balai infligé par les Celtics aux Sixers. Avec un trio Jayson Tatum – Jaylen Brown – Kemba Walker en plein boom ou encore un Marcus Smart qui répond présent, Hayward a pu commencer sa rééducation sereinement en regardant ses coéquipiers enchaîner les victoires. On a quand même commencé à s’inquiéter avant les demi-finales de conf’ alors que les joueurs de Brad Stevens allaient s’attaquer à un plus gros steak avec les champions en titre. Ultra-dominant, les Celtics n’ont pas bronché une seule seconde et ont mis une claque gigantesque à des Raptors fébriles lors du Game 1. Bref, l’ancien joueur du Jazz peut prendre soin de sa cheville, les copains en vert s’occupent de tout. Le coach des Celtics Brad Stevens a tout de même donné des nouvelles de son ailier comme le rapporte ESPN. Et selon lui, la rééducation d’Hayward se passe bien et il devrait revenir dans la bulle pour poursuivre cette dernière. Difficile en revanche d’imaginer un retour avant une éventuelle finale de conférence.

« Sa rééducation se passe bien. Il se sent un peu mieux. Sa démarche n’est pas encore parfaite. […] Il devrait bientôt nous rejoindre dans la bulle, mais il reste loin d’un retour. »

Bref, Tatum, Brown, Walker et tous les copains vont devoir continuer d’assurer dans cette opposition face aux Raptors avant de pouvoir espérer retrouver leur ailier lors de l’étape suivante. Annoncé absent quatre semaines, Hayward est à mi-chemin dans son processus de rééducation et pourrait tout de même revenir au plus près de son staff et de ses coéquipiers pour se soigner, mais aussi apporter un soutien moral dans une série évidemment très loin d’être finie. Rappelons tout de même qu’il devait quitter la bulle pendant le mois de septembre pour retourner auprès de sa femme enceinte. Beaucoup de timings à gérer donc pour Gordon Hayward, qui pourrait enchaîner les allers-retours et les protocoles de quarantaine imposés par la Ligue avant de pouvoir rejouer. Les Celtics n’ont en tout cas toujours pas perdu depuis sa blessure et on imagine qu’avec la prestation de ses coéquipiers lors du dernier match, Hayward est plus confiant que jamais pour revenir sur le terrain dès qu’il le pourra.

Une blessure, un enfant et des Playoffs à gérer, Gordon Hayward est un homme occupé en cette période de rentrée. Ça n’a pas l’air de déstabiliser les Celtics, qui seront de retour ce soir face aux Raptors. Une deuxième victoire de suite pour se rapprocher des finales de conf’ et retrouver Hayward ? À suivre.