Les Bulls cherchent partout pour trouver un nouveau head coach : le traumatisme Jim Boylen est toujours là

Débarrassés de Jim Boylen depuis le 14 août, les Bulls ont commencé leurs recherches pour trouver un nouveau head coach capable de faire progresser la jeune garde de Chicago. Les dirigeants des Taureaux seraient sur la piste Kenny Atkinson, mais discuteraient aussi avec une dizaine d’assistants tout autour de la Ligue.

Les fans de Chicago ont exulté il y a deux semaines en apprenant le licenciement de leur coach Jim Boylen. A deux doigts de lui faire un pot de départ digne des célébrations pour le Three-peat de 98, la Bulls Nation a un peu retrouvé le sourire malgré leur absence à Orlando. Boylen, tenu en grande partie responsable de cette non-invitation dans la bulle après une saison décevante présentait un bilan de 39 victoires pour 84 défaites en une saison et demie. Assez naze pour convaincre le nouveau patron Arturas Karnisovas de renvoyer gentiment le chauve à la maison. Le coach ne faisait en plus pas l’unanimité dans le vestiaire et on imagine que Zach LaVine et ses potes doivent eux aussi être un peu soulagé. Mais désormais du côté de Chicago, on cherche la perle rare pour tenter de faire progresser un roster jeune et talentueux. LaVine, Markkanen, White, Carter, un quatrième pick à la prochaine Draft, bref il y a une petite base intéressante pour enfin jouer les trouble-fêtes à l’Est. Reste à trouver un leader pour ce nouveau départ et parmi les pistes les plus sérieuses, le nom de Kenny Atkinson revient régulièrement. Viré par les Nets en cours de saison, Atkinson a rencontré les Bulls mais ne serait pas le seul candidat selon ESPN.

Pas de Tyronn Lue, en tout cas pour l’instant, sur la short list du front office des Bulls, mais pas mal de petits nouveaux. Adrian Wojnarowski liste en effet neuf assistants d’un peu partout dans la Ligue qui seraient dans les petits papiers des Taureaux, à la recherche de sang neuf. Les noms de Darvin Ham, assistant à Milwaukee et Wes Unseld Jr., fils de la légende NBA, actuellement sur le banc des Nuggets, avaient déjà fuité dès l’annonce du départ de Jim Boylen et les pistes semblent se confirmer. Dan Craig, assistant d’Erik Spoelstra à Miami serait aussi sur la short-list aux côtés d’Ime Udoka (Sixers), David Vanterpool (Wolves) ainsi que de Jamahl Mosley et Stephen Silas qui officient du côté de Dallas. Chris Fleming et Roy Rodgers, deux assistants du staff de Boylen seraient aussi considérés par les Bulls. Bref, beaucoup de candidats et de nouvelles têtes qui attendent très certainement leur premier job de head coach en NBA. Mais attention, Chicago a assez perdu de temps et ne donnera pas le droit à l’erreur au nouvel homme fort du vestiaire du United Center.

Après les expériences ratées de Fred Hoiberg et Jim Boylen, les dirigeants de Chicago prennent leur temps pour le processus de recrutement et gardent un œil sur les bancs de la bulle, prêt à dégainer un entretien en Skype à la moindre occasion.

Source texte : ESPN