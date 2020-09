Le Magic a donné des nouvelles de Jonathan Isaac et Mo Bamba : si vous êtes fan d’Orlando, passez votre chemin

À peine rentré à la maison, les mauvaises nouvelles s’enchaînent pour le Magic. C’est officiel, Jonathan Isaac manquera la totalité de la saison 2020-21 et des mois de récupération sont à prévoir pour Mo Bamba, frappé par le COVID-19 il y a quelques semaines. Dur dur d’être fan d’Orlando en ce moment.

Quelques jours après l’élimination d’Orlando 4-1 face au Bucks au premier tour des Playoffs, Jeff Weltman, président des opérations basket (POB) du Magic, a tenu à donner des nouvelles de ses joueurs blessés, notamment Jonathan Isaac et Mo Bamba. Et honnêtement, c’est le genre de nouvelle dont les fans d’Orlando auraient bien pu se passer. Commençons par Isaac. Auteur d’un début de saison très intéressant, l’ailier calibré pour une All-Defensive Team s’était déjà fait le genou gauche en janvier dernier. Il avait alors été annoncé out pour la saison, mais « grâce » à l’interruption, il était revenu en forme pour jouer dans la bulle. Youpi, donc ? Eh bien non, car ça n’a pas duré très longtemps, à peine arrivé, à peine reparti. Lors de la victoire contre les Kings le 2 août dernier, Jonathan s’est déchiré un ligament croisé à ce même genou gauche, la poisse à son paroxysme. Le genre de blessure qui fait quand même bien peur pour le reste de sa carrière. Du coup, Jeff Weltman l’a annoncé direct via Tim Reynolds d’AP Sports : pas de Jonathan Isaac la saison prochaine, on ne prend aucun risque à Orlando.

Magic President Jeff Weltman ends all doubt, if any existed: “We will not have Jonathan Isaac next season.” — Tim Reynolds (@ByTimReynolds) August 31, 2020

Maintenant, en ce qui concerne Mo Bamba, la donne est différente. Le pivot du Magic a souffert du COVID-19 pendant sa préparation avant la bulle. Testé positif en juin dernier, Mohamed ne semble pas avoir totalement récupéré puisqu’il possède encore des séquelles de la maladie. Selon Weltman, via le Orlando Sentinel, le sophomore a besoin de temps pour se débarrasser de toutes ces séquelles et visiblement, cela se comptera en mois. Au moins, Bamba devrait être disponible pour la saison prochaine et ça ne devrait pas être un problème à long terme, disons que c’est la « bonne nouvelle ». On espère en tout cas pour les deux hommes que les problèmes physiques vont s’arrêter le plus vite possible, car ça fait beaucoup d’un coup. Compliqué de faire évoluer son jeu et de s’améliorer lorsqu’on est souvent à l’infirmerie. Mo Bamba, par exemple, peine à décoller avec une saison timide à 5,4 points, 4,9 rebonds et 1,4 contre en 14 minutes de jeu, et va devoir retrouver ses moyens physiques pour exploiter tout son potentiel.

Allez, on sait que ce n’est pas facile mais il va falloir beaucoup de repos et de patience pour les deux jeunots, qui passent de sales moments à l’infirmerie. Les croisés d’un côté, le COVID de l’autre, on peut difficilement faire plus « 2020 » mais il faudra tenir mentalement. Et pour les fans du Magic, bah… on espère que vous aimez bien Khem Birch et Wes Iwundu parce que vous allez en manger matin, midi et soir.

Source texte : AP Sports / Orlando Sentinel