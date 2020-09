Russell Westbrook est un vrai frère : match raté, money time désastreux, et c’est toute la fanbase du Thunder qui l’aime de nouveau

Si vous êtes un fan de Russell Westbrook, cette journée s’annonce compliquée. Si vous êtes fan des Rockets ? Probablement encore plus. Si vous êtes membre de la fanbase du Thunder ? Ça risque de rigoler pas mal aujourd’hui, car le Brodie vient probablement de lâcher l’une de ses meilleures perfs en Playoffs… en faveur du Thunder. Rien que ça.

Avant toute chose, un peu d’eau dans le vin. Russell Westbrook avait encore un quadriceps éclaté il y a un peu plus d’une semaine et il est aujourd’hui en phase de retour, aussi mal « timé » que ça puisse être. C’est bon ? Il y a assez de flotte dans le pinard ? Alors go, chargez le fusil à punchlines.

A de nombreuses reprises cette saison, la question fut posée à Houston. Qui est le véritable patron de cette équipe ? Pas statistiquement hein, parce que James Harden est quand même à deux doigts d’être le patron de la planète à ce niveau-là, mais plutôt dans la tête, au niveau mental, dans la capacité à porter tout le monde quand la température monte. Deux joueurs exceptionnels, deux joueurs qui ont rendu la rareté banale, qui ont rendu l’extraordinaire ordinaire depuis cinq ans, mais deux joueurs dont le palmarès en Playoffs est à peu près égal à celui de Dimitri Payet hors de la Réunion. Cette nuit ? Un match est un match, mais on a en tout cas, peut-être, eu un indice sur la tendance actuelle en terme de leadership et de mood. Un Game 6 qu’il fallait gagner pour rejoindre les Lakers en demi et surtout pour s’éviter les tracas d’un match couperet, un Game 6 qui sera finalement perdu dans des conditions… assez dégueulasses pour rester poli…

Le match en lui-même ? On en parle ici, mais globalement un James Harden qui fait le service minimum (ndlr, service minimum pour James Harden = 32/8/7) pour permettre aux Rockets de rester dans le match. Russell Westbrook ? Si vous vous levez maintenant sachez que les statistiques sont trompeuses car RW a joué à l’envers toute la soirée, et son match – dans la globalité – ne sera qu’un affreux préambule à un money time plus affreux encore.

Allez, hop Delorean, on part dans les deux dernières minutes.

Le bilan de Russell Westbrook dans cette toute fin de match ? Moment choisi par Chris Paul par exemple pour étaler sa vista au monde ? Un air-ball sur un jumper à mi-distance, un James Harden sevré de ballons et qui n’aura pour sa part pas fait l’effort de se muer en sauveur, et surtout deux ballons perdus, très bêtement, qui donneront immanquablement la victoire à son ancienne franchise.

Pas de rythme, aucune cohérence dans les choix, le regard absent, bref le genre de soirée à oublier… mais impossible à oublier car on parle quand même d’un Game 6 de Playoffs. Le Brodie n’était pas spécialement connu pour augmenter son niveau en postseason ? Il aura donc poussé le vice jusqu’à sortir un match tellement claqué qu’il apparaît ce matin comme le sauveur d’OKC, un comble quand on sait le nombre d’années durant lesquelles il n’a pas réussi à les faire gagner au printemps. On exagère un poil hein, mais l’histoire est originale, et ce matin les vannes vont fort logiquement de bon train concernant « l’autre héros » du Thunder.

Deux solutions désormais. 1) Russell Westbrook rappelle à tous quel genre de bestiole il est et fait tout oublier à ses détracteurs mercredi lors du Game 7, soit le mal est plus profond et le prochain match ne sera qu’une introduction à une longue coupure faire d’un tas de questions sur cette drôle équipe des Rockets. Quoiqu’il en soit une réaction est attendue. De Russell Westbrook himself ou d’un James Harden qui reprend le lead, mais une réaction est attendue très vite.