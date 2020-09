NBA Top 5 du jour : Giannis Antetokounmpo a dit non à Jimmy Butler, la team highlights va donc croire qu’il a fait un bon match

Les Top 10 et tout le toutim, c’est aussi et surtout pendant les Playoffs. C’est une promesse, vous aurez donc chaque matin votre dose de highlights au réveil, histoire de ne rien manquer à ce qu’il s’est fait de plus beau dans la nuit. Allez, un café, et on clique sur play.

Les apparences sont parfois trompeuses, et la team stats & highlights, celle qui ne regarde pas vraiment les matchs, va donc pouvoir faire deux constats ce matin. 1) Russell Westbrook a plutôt fait un bon match, bons pourcentages, toussa toussa, et 2) Giannis Antetokounmpo ! Quel freak ! Jimmy Butler a compris qu’il n’était plus au niveau. Vous voyez le délire ? Eh bien ceux qui ont mis le réveil cette nuit pour regarder en direct Bucks-Heat et Thunder-Rockets l’ont compris, eux. Pour le reste ? Nos amis dormeurs pourront également se dire que Brook Lopez est décidément ce qui se rapproche le plus de Stephen Curry en 2020, et que Eric Gordon a lui aussi lâché une bête de match. Ah les Top 10… un délice pour certains, mais un vrai cancer pour d’autres.

La suite ? Rendez-vous ce soir à partir de 23h30 pour se chauffer devant Raptors-Celtics avant un merveilleux dessert au bon goût… de Game 7.