Devenu le meilleur scoreur de l’histoire de la NBA il y a un peu plus d’un an, LeBron James va nous offrir un nouveau moment historique cette nuit. Le King est en passe de devenir le premier joueur de l’histoire à atteindre la barre des 40 000 points marqués en carrière.

Neuf petits points. Voilà ce qui manque à LeBron pour atteindre la barre des 40K. Sachant qu’il reste sur 1 204 matchs consécutifs avec au moins 10 points marqués (record NBA all-time), on ne prend pas trop de risques en disant que le King va réussir cet exploit dès son prochain match.

Et son prochain match, c’est cette nuit face aux champions en titre de Denver (même s’il est théoriquement questionable), à 2h30 du matin du côté de Los Angeles.

Il faudra être là !

LeBron James is only 9 points shy of making history 👑

Don't miss him in action this Saturday on ABC at 8:30pm/et against the Nuggets! pic.twitter.com/wcDwUX8W4Q

— NBA (@NBA) March 1, 2024

Durant son incroyable et interminable carrière, LeBron James en a battu des records. Il en a réalisé des exploits. Il en a ouvert des clubs. Et à partir de cette nuit, il faudra ajouter sur son palmarès : “Premier joueur de l’histoire à atteindre les 40 000 points en carrière.” Si ce n’est pas forcément la ligne la plus prestigieuse de son CV, ça compte pour le King.

“Personne n’a jamais réalisé cela. Le fait d’être dans cette position à ce moment-là de ma carrière, c’est vraiment cool. Est-ce que c’est tout en haut de ma liste d’accomplissements en carrière ? Non. Mais est-ce que ça signifie quelque chose pour moi ? Absolument. Je vous mentirais si je disais l’inverse.” – LeBron James (via The Athletic)

Le meilleur scoreur de l’histoire de la NBA continue de repousser les limites et de creuser l’écart avec Kareem Abdul-Jabbar, qui a raccroché les sneakers avec 38 387 points au compteur. Il fut un temps où le record de KAJ semblait intouchable, aujourd’hui on se demande plutôt jusqu’où LeBron peut placer la barre.

Dans sa 21e saison NBA et à 39 ans, le King tourne encore à 25,3 points (!) par match. Il est toujours capable de marquer plus de points qu’une équipe entière dans un quatrième quart-temps (coucou les Clippers). Et semble vouloir continuer à jouer encore deux ou trois ans. On se donne déjà rendez-vous en 2027 pour les 45 000 ?