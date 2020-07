Jordan Why Not Zer0.3 Flash Crimson : on sait ce que le Brodie va mettre dans ses valises pour Orlando

A moins d’un mois de la reprise, Russell Westbrook nous donne un aperçu de ce qu’il pourrait mettre dans sa valise au milieu de ses vêtements en tout genre. Le meneur des Rockets devrait trouver de la place pour les Jordan Why Not Zer0.3 Flash Crimson déjà disponibles chez notre partenaire Basket4Ballers.

S’il y en a bien un qui risque de galérer pour faire tenir toutes ses affaires dans deux valises au moment de s’envoler pour la Floride afin de terminer la saison à Disney World, c’est bien le numéro 0. Toujours à la pointe de la mode… ou du ridicule c’est selon, RussWest ne porte jamais deux fois les mêmes vêtements. Une règle de vie qu’il va peut-être devoir réviser s’il compte aller au bout de la saison avec les Rockets en restant plus de trois mois au sein de la bulle à Orlando. Et même si Adam Silver a desserré un peu la ceinture concernant le dress code, pas sûr que cela intéresse beaucoup le Brodie. Alors si c’est la galère pour trouver quelque chose de neuf à se mettre dans sa garde-robe, il pourra toujours se consoler en mettant la main sur le dernier coloris de ses signature shoes pour aller jouer. Les Jordan WhyNot Zer0.3 Flash Crimson sortent dans les bacs aujourd’hui et devraient être aperçues à Disney World dans quelques semaines. En plus, avec une telle empeigne à majorité blanche, le meneur n’aura aucun mal à y inscrire un petit message de soutien envers le mouvement Black Lives Matter au feutre noir par exemple.

La fiche :

La grande-sœur : les Jordan Why Not? Zer0.2 SE Orange Pulse, il n’y a pas de secret, elles sont bien de la même famille.

les Jordan Why Not? Zer0.2 SE Orange Pulse, il n’y a pas de secret, elles sont bien de la même famille. On les imagine déjà à ses pieds : Cameron Payne pour ses retrouvailles avec Russell Westbrook lors des Playoffs avec les Suns.

Cameron Payne pour ses retrouvailles avec Russell Westbrook lors des Playoffs avec les Suns. L’occasion parfaite pour les porter : pour un handshake à distance avec le Brodie.

pour un handshake à distance avec le Brodie. On aime : il n’y a aucune paire semblable à celles du numéro 0, originalité garantie.

il n’y a aucune paire semblable à celles du numéro 0, originalité garantie. On aime moins : on cherche toujours le lien avec les Rockets ou sa vie perso.

Les Jordan Why Not Zer0.3 Flash Crimson sont disponibles sur le site de notre partenaire Basket4Ballers. Il faudra débourser 139,90 euros pour s’offrir les dernières pompes du Marsupilami.

Source : Jordan Brand