Luc Mbah a Moute débarque à Houston et remplace Thabo Sefolosha : plus de Air Max mais le pompier de service est de retour

Pas de Thabo Sefolosha pour la reprise à Orlando, et le management des Rockets s’est donc très vite mis à la recherche d’un 3&D pour pallier l’absence du joueur suisse. Bingo, Houston a conclu un accord pour signer Luc Mbah a Moute, qui connait plutôt bien la région. Daryl Morey, toujours le cow-boy le plus rapide du Texas.



Depuis hier, la NBA ressemble à un monde idéal. La Grande Ligue est magique, surtout quand il s’agit de voir J.R. Smith intégrer une franchise et former THE duo avec Alex Caruso. Mais là, c’est une triste nouvelle, surtout pour les fans de sneakers. Si on vous parle de Nike Air Max et de ballon-panier, un nom vous vient forcément en tête, celui de Thabo Sefolosha. Malheureusement il n’y aura pas d’Air Max du côté d’Orlando puisque le Woj a annoncé cette nuit que l’ancien numéro 2 du Thunder a décidé de ne pas disputer la fin de saison en Floride. Petit coup dur pour Houston, même si dans le style vétéran, Jeff Green et DeMarre Carroll feront largement l’affaire et que l’ailier suisse ne réalisait pas un exercice 2019-20 des plus fabuleux (2,2 points en 10 minutes par match et un pourcentage inférieur aux 30 % depuis le parking). Comme l’a dit Austin Rivers, ce championnat sera l’un des plus difficiles à remporter et pour éviter de choke (encore une fois) côté Houston et histoire d’allonger un peu la rotation, la franchise texane a décidé de trouver un remplaçant à l’ami Thabo. Shams Bomb !

The Houston Rockets are planning to sign forward Luc Mbah a Moute, sources tell @TheAthleticNBA @Stadium. — Shams Charania (@ShamsCharania) July 1, 2020

Retour au bercail pour l’ailier camerounais ! Arrivé aux Clippers la saison dernière, Lucho a joué seulement quatre petites rencontres à Los Angeles en raison d’une blessure au genou. Les Rockets avaient déjà essayé de sortir Mbah a Moute du chômage technique en l’invitant à effectuer un workout en mars dernier. Faut dire que le compatriote de Jojo Embiid a laissé quelques souvenirs au Texas. Il s’était notamment montré précieux lors de cette fameuse saison à 65 victoires en 2017-18, où l’ancien des Bucks tournait à 7,5 points par match, un joli 36 % à trois points en plus de 25 minutes de temps de jeu. Le 3&D par excellence chez les Rockets, véritable pilier défensif derrière James Harden et à qui on demandait d’être capable de simplement mettre ses tirs ouverts dans le corner. On se dit que le Camerounais pourrait apporter un peu plus de choses que Sefolosha, surtout dans le système de small-ball de coach Mike, et qu’il apparaît comme une rotation plutôt solide derrière Tucker et Covington. Conjuguer Houston avec défense c’est toujours un peu compliqué, mais on se dit que cette arrivée pourrait faire du bien… histoire de ne pas encaisser 130 pions à chaque rencontre.

Nul doute que Luc Mbah a Moute bénéficiera de quelques minutes en sortie de banc. Un temps de jeu sûrement utilisé à bon escient dans le rôle du pitbull défensif et plutôt discret en attaque, welcome back Lulu !



Source texte : Adrian Wojnarowski – ESPN / Shams Charania – The Athletic