J.R. Smith signe comme joker de luxe aux Lakers : ça valait le coup d’attendre finalement, allez… champagne !

La prophétie était écrite depuis belle lurette et on vient juste d’assister à l’étape suivante avec la signature de J.R. Smith pour terminer la saison avec les Lakers à Orlando. Tout le monde connaît déjà la fin avec une grosse orgie organisée en duo avec Dion Waiters dans les attractions de Disney World.

Cela fait un an et demi que l’on a pas vu Gérard gambader gracieusement sur les planches. Un an et demi de gâchis durant lequel la NBA s’est privée de son plus grand génie en priant pour que ça ne soit pas la fin de sa légende. Mais à bientôt 35 ans, J.R. Smith ne pouvait pas rater cette fin de saison complètement inédite à Orlando. Un barbecue géant de trois mois avec accès illimité aux installations et au bar d’un hôtel de luxe chez Mickey, le paradis sur Terre pour Swish qui voulait terminer l’histoire en beauté. Comme à son habitude, c’est Adrian Wojnarowski qui a lâché la bombe pour ESPN en début de soirée. Une bonne nouvelle qui a incité tout le monde à attaquer l’apéro encore un peu plus tôt que d’habitude pour fêter le retour de l’Élu.

Free agent guard J.R. Smith and the Lakers are working through final steps of a deal today and he will be added to roster for the Orlando restart, sources tell ESPN. — Adrian Wojnarowski (@wojespn) June 29, 2020

Coupé par les Cavaliers l’été dernier au terme d’une saison plus blanche que de la Hoegaarden, J.R. n’a plus été vu sur un terrain depuis le mois de novembre 2018. Depuis, des rumeurs l’envoient aux Lakers sans que cela ne se soit jamais concrétisé et on suit les aventures du meilleur sixième homme 2013 avec autant de peine que d’espoir. Gérard passe une audition au Staples Center, Gérard réalise un workout à Los Angeles, Gérard fait du vélo avec LeBron et AD… Sa signature est le fruit d’un travail acharné et d’une patience à toute épreuve en attendant que le King décroche son téléphone pour demander à Rob Pelinka de gérer toute la paperasse. Avec le forfait d’Avery Bradley pour la fin de la saison, le président des Purple and Gold n’avait plus d’excuse pour ne pas signer J.R. Smith qui a déjà commencé à être félicité sur Twitter.

Le contrat devrait porter sur la fin de la saison afin de nous offrir un nouveau moment d’anthologie comme lors du Game 1 des Finales 2018. On imagine que la fête serait inoubliable dans la bulle d’Orlando en cas de titre synonyme de deuxième bague pour J.R. Smith. Mais il ne devrait pas falloir attendre octobre pour le voir se balader torse poil sur tout le campus. Adam Silver n’aurait pas dû baisser sa garde concernant le dress code des joueurs…

