Austin Rivers prépare déjà le tapis de sol pour le choke des Rockets : « Le titre 2020 sera l’un des plus durs jamais disputés »

On ne sait vraiment pas à quoi s’attendre à partir du 30 juillet à Orlando. Pour Austin Rivers, les champions auront encore plus de mérite que les autres années. Encore une excuse pour les Rockets ?

La situation est exceptionnelle. Nous avons déjà connu des lock-out, en 1999 ou en 2011 par exemple, avec une reprise tardive et une saison raccourcie… mais la comparaison avec la campagne actuelle s’arrête là. D’autant que les Knicks ne pourront pas reproduire la surprise de la fin du siècle dernier puisque New York est déjà en vacances. Mais les congés ne seront pas tout de suite pour ceux qui iront loin en Playoffs. Comment sera considéré le champion 2020 dans l’histoire de la Ligue ? Si beaucoup pensent qu’il faudra y ajouter un astérisque synonyme de victoire tronquée, Austin Rivers a un autre avis sur le sujet. Le fiston du Doc pense que le titre sera encore plus difficile à aller chercher et se justifie pour Taylor Rooks de Bleacher Report.

I talked to Austin Rivers about whether or not this NBA Champion will have an asterisk next to their name. This was his response:

« Je pense que le vainqueur aura toujours un astérisque à côté de son titre. Mais seulement parce que ce sera l’un des titres les plus difficiles jamais remportés. On demande aux joueurs de prendre 3-4 mois de pause, de revenir et de trouver une nouvelle alchimie, puis de jouer durant une pandémie, pendant que les joueurs se battent pour le mouvement Black Lives Matter. Il se passe beaucoup de choses en ce moment. Des choses folles et beaucoup d’inquiétudes. Et pendant ce temps, les joueurs doivent quitter leurs familles pour vivre dans une bulle. Donc pour toutes ces raisons et plus encore, je pense que ce sera l’un des titres les plus durs jamais disputés. La seule saison de l’histoire à se dérouler de cette manière. »

L’ami Austin a vraiment envie de s’exprimer ces derniers temps… A moins que cela ne soit encore une excuse pour les Rockets en cas de nouveau choke en Playoffs ? Toujours est-il qu’avec les jambes bien reposées, la fatigue de la saison régulière absente, peu de blessures ou d’absences et des joueurs majeurs revigorés par ce qui se passe en ce moment, le spectacle pourrait quand même être présent chez Mickey. On imagine déjà LeBron en mode cyborg, Giannis façon titan et cela devrait suffire à hyper tout le monde pour cette reprise dans des conditions exceptionnelles. On n’oublie pas non plus Harden qui devrait être assez en forme pour aider Rivers et ses Rockets à réaliser une belle performance du côté d’Orlando. Mais Austin prévient, la chose ne sera pas aisée.

Peu importe qui gagnera, on reste simplement content de revoir du basket et de connaître l’épilogue de cette saison 2019-20.

