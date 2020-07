Damian Lillard a changé d’avis et veut tout casser à Orlando : ça c’est le Dame que l’on veut voir, plus beast mode que Calimero

Virage à 180 degrés pour l’ami Damian Lillard. Le meneur des Blazers compte bien faire du sale sur les parquets d’Orlando et rester le plus longtemps possible chez Mickey. Un retournement de veste d’une propreté sans nom.

Rappelez-vous, il y a tout juste un mois Dame chouinait dans son coin et voulait une fin de saison taillée pour donner à Portland une réelle chance de jouer les Playoffs. Damian Lillard ne militait en effet que pour un tournoi du 7ème au 12ème de chaque Conférence pour déterminer les deux derniers spots de Playoffs. Si le garçon n’a été que partiellement entendu par la NBA, avec un format de huit matchs de saison régulière avant de basculer sur la postseason, Lillard est subitement passé du statut de Calimero au beast mode. Dans un appel vidéo avec Shams Charania, journaliste de The Athletic, le numéro 0 a clairement annoncé la couleur.

Blazers star @Dame_Lillard sits down on @Stadium: Risks/rewards of NBA restart, life inside the Orlando campus, and a July birthday challenge (« I’m not trying to go there and waste a month and a half and go home. I’m going to stay and extend my stay »). pic.twitter.com/aFHxM3gR9T — Shams Charania (@ShamsCharania) June 30, 2020

« Je ne vais pas là-bas pour perdre un mois et demi de ma vie et rentrer chez moi. Sinon, j’aurais pu rester à la maison durant tout ce temps. Si j’y vais, je veux rester. Je vais essayer de prolonger mon séjour là-bas. C’est aussi de la motivation. […] Je pense que cela fait partie de ma motivation de savoir qu’il y a une chance légitime, encore plus que lorsque la saison s’est arrêtée.«

Après l’annonce selon laquelle Damian Lillard sera le cover athlete de la jaquette de NBA 2K21, le meneur change de braquet dans sa communication. Premiers ravis de cette déclaration ? Les fans des Blazers, évidemment. Le leader de leur franchise va se ramener avec le couteau entre les dents avec la mission sanguinaire de chasser les Oursons de Memphis et prolonger le séjour floridien en Playoffs. Les coéquipiers, ensuite, qui ne peuvent être plus motivés en ayant vu l’appel vidéo. On pense notamment à Jusuf Nurkic et Zach Collins, les deux intérieurs absents presque toute la saison, et qui ont certainement autre chose à faire que jouer à MyGM en avant-première avec leur meneur sur 2K. Et le front office dans tout cela ? Pour rappel, Jody Patton, propriétaire des Blazers avait été la seule à voter contre le format de reprise à 22 équipes, lors d’une réunion regroupant les 30 franchises. Un mois après donc, il n’y aurait finalement pas eu besoin de jouer la dissidence et se faire troller par le monde de la balle orange. Sacré Damian. On ne peut évidemment pas reprocher au garçon d’avoir changé d’avis, au contraire. Un Lillard en feu complet est un must watch chaque nuit, un Lillard en mission pour arracher les Playoffs est tout simplement immanquable. Si tout l’Oregon est désormais confiant pour son équipe, on imagine que les concurrents doivent transpirer à grosses gouttes. Ce n’est pas la même chose de lire que le meneur sera en costard ou en short à la reprise. L’eau a coulé sous les ponts, et Dame D.O.L.L.A. devrait nous régaler dès le 30 juillet.

Voilà une bonne nouvelle dont personne ne s’attendait. Damian Lillard est finalement bouillant pour taper tout le monde chez Mickey avec ses Blazers. Soulagement chez les fans, changement d’état d’esprit, un peu de forme retrouvée, attention au push de Portland dans ces huit derniers matchs de régulière.

Source texte : Shams Charania/The Athletic