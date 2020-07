Les installations des Nuggets fermées jusqu’à nouvel ordre : le responsable est toujours le même, vivement qu’on en finisse

Ce qui devait arriver, arriva à Denver. Les installations des Nuggets ont été fermées jusqu’à nouvel ordre en raison de plusieurs cas positifs au COVID-19 détectés au sein de la franchise. Pas d’entraînement, pas de basket, retour à la vie d’avant dans le Colorado. Enfin, à celle du confinement.

Rien ne se passe comme prévu à Denver. Avant le dernier week-end, plusieurs membres de la franchise (staffs, joueurs…) ont été contrôlés positifs au virus. Ce samedi, un autre cas atteint du COVID-19 est apparu chez les Nuggets, de quoi précipiter la fermeture du centre d’entraînement durant le week-end, comme nous l’apprend Adrian Wojnarowski d’ESPN. Des tests positifs qui viennent bien sûr s’ajouter à ceux de Mike Malone et de Nikola Jokic, atteint en Serbie, bref Denver est en phase de bad mood mais se devait de casser une potentielle chaîne de transmission, autour de ses installations. Une décision similaire a aussi été prise à Brooklyn, où rappelons-le, DeAndre Jordan et Spencer Dinwiddie ont été testés positifs et risquent de ne pas être présents à Orlando, pour la reprise de la saison. Issue certaine pour DJ, à voir pour l’ami Spencer. Si les installations ont rouvert leurs portes à Brooklyn depuis le 30 juin, celles de Denver ne devraient pas accueillir les Nuggets avant le 3 juillet, au moins. De quoi prendre encore un peu de retard dans la préparation de la reprise.

Mandatory individual workouts were to begin tomorrow. Earliest the team may re-open its gym is Friday, per source. Obviously contingent on another round of testing. https://t.co/zDTnPCToOm

— Mike Singer (@msinger) June 30, 2020