Fred VanVleet s’est exprimé au sujet de la reprise de la saison : encore un qui ira à Orlando à reculons, quelle drôle d’époque…

La pandémie et le contexte compliqué de lutte contre l’injustice raciale n’auront pas eu raison de Fred VanVleet et le meneur des Raptors a donc annoncé qu’il sera bien du voyage à Orlando pour aider son équipe.

Révélé véritablement il y a tout juste un an, après la naissance de son fils, dans le push de la franchise au petit dino pour arracher le titre 2019, Super Daddy s’est confié dans une interview sur ses doutes sur la reprise de la saison. Dur de se décider au milieu des protestations pour la justice sociale dans un fond de coronavirus, mais FVV a néanmoins décidé de remettre le short et il a expliqué son choix lors d’une interview téléphonique.

Fredo souhaite étendre le combat au-delà de ces mois mouvementés et user de son influence dans le monde du basket pour cela. Si une mouvance de la Ligue plus importante vis à vis de la question s’était montée, il aurait suivi le pas.

« Mais si la ligue, ou plusieurs de mes gars, s’étaient réunis et avaient dit que nous ne voulions pas jouer, je me serais assis aussi. Je ne me serais même pas battu. Je pense que la plupart d’entre nous ont décidé de jouer. C’est quelque chose avec lequel nous devrons vivre. J’ai confiance, je me dis que mon cœur est à la bonne place et je fais assez pour changer les choses. »